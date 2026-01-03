Может ли Украина перестать существовать в 2026 году, как многие ей это предрекают? Вполне. Например, вот по такому сценарию.

В начале 2026 года Зеленский отказывается выполнять мирный план Трампа. Точнее, Киев не говорит «нет», но по-прежнему уклоняется от реализации ключевых пунктов инициативы американцев. В то же время Зеленский продолжает выдвигать условия, которые Москва не примет априори: заморозка по линии соприкосновения, отвод российских войск на такое же расстояние, на какое отойдут ВСУ…

В результате переговоры становятся бессмысленными и бесперспективными. Американцы, чтобы сохранить лицо, заявляют, что переговорный процесс поставлен на паузу, при этом Трамп обвиняет Зеленского в упрямстве и снова напоминает, что у того нет козырей на руках. Зеленский очень резко отвечает Трампу. После этого США перестают поставлять Украине разведывательную информацию, от которой ВСУ критически зависимы. Кроме этого, США ставят на паузу поставки оружия Киеву. Ситуация на фронте для Украины ухудшается, наступление русской армии набирает темпы.

Новые поражения приводят к увеличению числа дезертиров в ВСУ. В 2025 году 35 711 солдат были осуждены на Украине за дезертирство. Хотя в украинском сегменте Интернета считают, что реально солдат, бежавших из своих частей, раза в 3 больше. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова признала, что многие мужчины предпочитают тюрьму отправке на фронт. В 2026 году, когда веры в победу Украины нет ни у кого, на фронте дезертирство становится массовым явлением даже в сравнении с 2025 годом.

Украинское руководство принимает решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Сотрудники ТЦК начинают хватать на улицах всех мужчин, которые попадаются им на глаза. В некоторых городах родители и родственники насильно мобилизованных 18-19-летних юношей штурмуют здания ТЦК и освобождают своих детей. Еще более частым явлением становится избиение сотрудников ТЦК. Собираются стихийные митинги против мобилизации. В дело вмешивается полиция, между протестующими и полицейскими происходят массовые драки.

ЗЕкоманда начинает пропагандистскую кампанию: «Для выживания Украины каждый должен взять в руки оружие», но она не дает ожидаемого эффекта.

В ряде городов протестующие захватывают помещения мэрии и требуют прекратить мобилизацию лиц моложе 25 лет. С этим же требованием к Зеленскому обращаются депутаты местного самоуправления, они напуганы протестными акциями. Зеленский готов пойти на попятную, но против этого выступают европейские спонсоры, которые требуют результатов на поле боя, чтобы оправдаться перед жителями своих стран за потраченные на Украину деньги.

Параллельно с протестами против мобилизации проходят акции жителей Украины, требующих вернуть в их дома свет. Ситуация доходит до того, что в некоторых регионах люди получают электричество лишь несколько часов раз в трое-четверо суток. Отключения происходят уже не по линиям электроснабжения, как раньше, а по улицам, кварталам, работники энергетических компаний делают это вручную, обесточивая трансформаторы. Из-за этого происходят конфликты с местными жителями. Люди перекрывают транспортные артерии.

Постепенно протестные акции против мобилизации и энергетические протесты сливаются одно целое. Весной к ним присоединяются бюджетники, которые требуют деньги. Выделенных ЕС 90 млрд евро уже не хватает на выплату зарплат, Киев предпочитает покупать оружие.

Оппозиционные политики винят во всем Зеленского и призывают его уйти в отставку. НАБУ и САП с благословения ФБР проводят антикоррупционные расследования по новым делам, и глава майданного режима официально становится фигурантом одного из них. Тогда Зеленский и его окружение объявляют о существовании «промосковского заговора». Оппозиционные политики, включая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, арестованы, также заключены под стражу руководители НАБУ и САП. Всех их обвиняют в работе на Россию. Валерию Залужному приказано вернутся в Киев. Он не подчиняется, понимая, что его арестуют. В Лондоне его убивают неизвестные. Подозрение падает на окружение Зеленского.

Протесты по всей Украине усиливаются, перерастают в настоящие бунты. Люди требуют отставки Зеленского. В некоторых городах и областях создаются комитеты из протестующих, которые берут власть в свои руки и перестают подчиняться центру.

На фронте ВСУ терпят поражения повсеместно. Летом 2026 года русская армия освобождает Днепропетровск, Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье, осенью – Чернигов и Одессу. Российские войска приближаются к Киеву, где происходит переворот, и к власти приходят откровенные нацисты, которые устраивают в городе террор.

Зеленский бежит во Львов, но там ему не рады, и он уезжает за границу.

Новое «правительство» предлагает России переговоры, но руководство РФ отказывается общаться с нацистами. Кроме того, их власть не признают руководители ряда регионов Украины. Зимой 2026-го русские войска освобождают Киев. На западной Украине начинается парад суверенитетов. Галиция и Закарпатье объявляют себя независимыми. По факту государство перестает существовать уже в декабре 2026 года. В 2027 году на территории бывшей Украины проходит целая серия референдумов. Большинство регионов входит в состав России, будет образован новый Юго-западный федеральный округ. Часть западных территорий объявляют о независимости, но через какое-то время будут поглощены Венгрией и Польшей.