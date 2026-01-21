  • Новость часаВ Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    @ KAI FORSTERLING/EPA/ТАСС

    21 января 2026, 08:40 Мнение

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко предъявили подозрения в том, что она пыталась подкупить нескольких депутатов украинского парламента.

    Финансовое поощрение за «правильное голосование» – многолетняя практика, это всегда воспринималось на Украине как норма. Почему вдруг дело возбудили против Тимошенко?

    Ответ содержится в записи разговора Тимошенко с депутатом Сергеем Кузьминым, опубликованной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Экс-премьер говорит, что хочет «грохнуть большинство». То есть цель Тимошенко – уничтожение моно-большинства «Слуги народа» в парламенте.

    Правда, есть нюанс: де-факто никакого большинства уже давно нет. Еще экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку приходилось прикладывать титанические усилия – договариваться, подкупать, запугивать депутатов других фракций, чтобы протолкнуть в Раде нужные ему проекты. Сейчас это приходится делать его сменщику Кириллу Буданову (в списке террористов в РФ). Тимошенко, судя по всему, хочет развала большинства де-юре. Украина – парламентско-президентская республика, и в случае переформатирования большинства в ВР должна будет произойти смена правительства. А поскольку потенциально новый премьер, вероятно, будет оппозиционно настроенным к Зеленскому, то это ослабило бы политические позиции главы майданного режима.

    И надо сделать еще одну оговорку. Тимошенко действовала многовекторно – она скупала и перепродавала голоса как в интересах Банковой, так и против офиса Зеленского, на это прямо указывает характер ее указаний депутатам по порядку голосования за отставки и назначения. То есть мы пока не можем со 100-процентной точностью знать, с какой стороны ей «прилетело». Но мы можем согласиться с тем, что даже если прилетело не от Зеленского – это тактически выгодно Зеленскому, так как на время ослабляет саму Тимошенко.

    Конечно, купив нескольких депутатов из «Слуги народа», «грохнуть большинство» Тимошенко бы не смогла. Но, кроме нее, в новой парламентской коалиции заинтересованы сторонники экс-президента Петра Порошенко (в списке террористов в РФ), депутаты-грантоеды (условные соросята), часть депутатов из фракции «Слуга народа», которые недовольны политикой Зеленского или своим нынешним положением. И они, объединив усилия, теоретически могли бы совершить парламентский переворот.

    Уголовное дело против Тимошенко – это посыл им всем: не покушайтесь на моно-большинство, иначе вами займутся правоохранители. Любой депутат на Украине замазан в каких-то коррупционных схемах – это тоже «традиция», которая существует столько, сколько и независимая Украина. А значит, НАБУ сможет предъявить подозрения каждому.

    Тимошенко потенциально может стать общенациональным лидером протестных акций. Безусловно, у нее сегодня нет той харизмы, какая была двадцать лет назад. Но она опытный популист, умеет работать с толпой, а люди, которым сейчас 40-50 лет, помнят, что при ее премьерстве на Украине было намного стабильнее и сытнее, чем сейчас.

    В ЗЕ-команде это понимают. Поэтому уголовное дело против Тимошенко – это еще и попытка превентивно не позволить ей встать во главе возможных протестов.

    Акция против Тимошенко – это модель того, как обновленный офис Зеленского будет «зачищать» украинский политикум. Сможет ли Зеленский использовать НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для этого на постоянной основе? Нет. Обе этих структуры контролируются не украинскими властями, а американскими.

    Вероятно, по вопросу Тимошенко Буданов договорился с руководителями антикоррупционных органов, а те получили добро от кураторов из ФБР.

    Но это не значит, что НАБУ будет хватать всех, на кого укажет Зеленский.

    В арсенале ЗЕ-команды есть еще Служба безопасности Украины (СБУ). Но с этой организацией все не так просто. Старого руководителя сняли, а нового парламент не назначил. И есть вопрос, насколько рьяно человек, имеющий статус и. о., будет исполнять приказы Зеленского и Буданова, особенно с политическим подтекстом, особенно те, за которые впоследствии, возможно, придется отвечать.

    Но в любом случае приготовиться следует Петру Порошенко. Он считается одним из главных лоббистов переформирования большинства в парламенте. Кроме того, он тоже может стать лидером или одним из вождей потенциальных протестов.

    Порошенко, видимо, чувствует, что тучи сгущаются, поэтому демонстрирует лояльность офису Зеленского. Так, он заявил, что против выборов, пока не закончатся боевые действия, и призвал сконцентрироваться на армии, на мове (языке), на вере, на ЕС и НАТО. А за назначение Михаила Федорова министром обороны депутаты порошенковской «Евросолидарности» дали 17 голосов. Помогут ли Порошенко такие «прогибы» избежать преследования? Вряд ли. Он слишком потенциально опасен для режима.

    Плохие отношения у Зеленского и с мэром Киева Виталием Кличко. Они еще больше обострились после того, как Кличко призвал киевлян уезжать из города из-за проблем с электричеством. Кличко – тоже кандидат на роль лидера протестов, как минимум в Киеве. Кроме того, Зеленский может сделать его крайним и обвинить в энергетических проблемах в столице. Считается, что у Кличко хорошие связи с немецкими политиками, что спасало его все эти годы от расправы, но сработает ли это сейчас?

    Интересно, что в тот же день, когда и у Тимошенко, НАБУ провело обыски и у руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. При этом Арахамия считается человеком, близким к Зеленскому. Или офис президента таким образом его «предупреждает», чтобы не вздумал начать свою политическую игру, или это посыл от США, которые демонстрируют, что не только могут оказать услугу, но и продолжить преследования его соратников.

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс, покажет время.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

