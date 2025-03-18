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    18 марта 2025, 13:12 • В мире

    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Европа ищет «пушечное мясо» против России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин?

    Обязательная служба в армии существует только в нескольких странах ЕС – в Австрии, Греции, Дании, на Кипре, в Финляндии и в Эстонии. Сюда можно добавить Норвегию и Турцию, которые не входят в ЕС, но являются членами НАТО, а также Швейцарию, которая не входит ни в один союз, но расположена в Европе географически и де-факто присоединилась к противостоянию с Россией. В Латвии всеобщую воинскую обязанность восстановили в 2023 году, в Литве к ней переходят со следующего года, но уже ввели институт военных комендатур.

    В Великобритании весной 2024 года тогдашний премьер Риши Сунак заикнулся о том, чтобы вернуть воинскую обязанность (которую отменили аж в 1960-м), однако летом свой пост скоропостижно потерял. Едва ли не главный нынешний европейский ястреб Эммануэль Макрон, общаясь 15 марта с представителями региональной прессы, решительно исключил возвращение воинской обязанности. По его словам, во Франции «больше нет ни базы, ни логистических возможностей» для того, чтобы заниматься призывниками.

    Тем не менее французские СМИ многозначительно кивают на свежий опрос общественного мнения, по которому аж 61% граждан выступает за то, чтобы вернуть воинскую обязанность. Интересно, впрочем, какой процент высказался бы за, если бы следствием положительного ответа стало обязательство немедленно записаться в армию. Что-то подсказывает, что в этом случае цифры бы резко снизились. В целом французы армию уважают, но служить в ней не рвутся — даже при том, что принимают туда на исключительно добровольной основе.

    В 2023-м во французскую армию недобрали более 2000 солдат (каждый год по плану их должны принимать от 15 до 16 тысяч). С тех пор власти подключили СМИ и пытаются придерживаться плана, а также, ссылаясь на «русскую угрозу», поставили цель добиться хотя бы увеличения количества резервистов с 44 до 52 тысяч в следующем году.

    Но, как заметил эксперт Стефан Одран, по резервистам «предел – 1 человек на 1000 французов», и то если повезет. Например, на южной Корсике ни один человек не захотел подписать контракт на зачисление в резерв, а на северной желающие нашлись – свою роль сыграла база ВВС в Солензара.

    По сути, когда начальник штаба сухопутных войск ВС Франции генерал Пьер Шилль в числе причин проблем набора называет «определенно увеличивающийся разрыв между стилем жизни нашего общества и требованиями армии», он говорит правду.

    Когда молодой человек, к примеру, нанимается продавцом в супермаркет Carrefour, он знает, что не будет получать миллионов, но, с другой стороны, его работа не включает в себя риск быть убитым или покалеченным. Французская армия слишком многого требует – например, хорошей физической формы, отсутствия приводов в полицию и т. д. – и не так уж много дает взамен, чтобы ради службы в ней захотелось еще и рисковать здоровьем. Кардинально решить проблему численности можно, либо резко подняв зарплаты, либо введя в той или иной форме воинскую обязанность. И, например, в Германии это понимают очень хорошо.

    Как заявил Харальд Ганте, командующий полевой армией бундесвера: «Все дополнительные задачи, которые нам приходится решать сегодня в сфере внутренней безопасности, а также национальной и союзнической обороны, не будут решены без значительного увеличения численности личного состава, а этого можно добиться только с помощью призывников». Обязательная военная служба в Германии была фактически отменена в 2011 году, и теперь в стране идут дискуссии о том, можно ли вернуться к ней, и если да, то в какой именно форме – более или менее добровольной или все же всеобщей.

    Считается, что можно возродить военкоматы и военно-медицинские комиссии, а также «обеспечить достаточное количество инструкторов и отремонтировать казармы», которые находятся в плохом состоянии. Предполагается, что призывники будут задействованы «в случае нападения на государство – члена НАТО или на саму Германию». Если призывник отказывается от военной службы, по закону он сможет пройти альтернативную гражданскую службу, потому что, как заявил политолог Северин Плейер, «война – это задача всего общества».

    В Испании обязательная военная служба отменена с 2001 года, а существующая армия составляет около 120 тысяч человек. В случае военных действий в строй призываются также резервисты, а уже после этого могут быть мобилизованы молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. При этом, по испанским законам, они могут отказаться от службы в армии по соображениям совести.

    В Италии обязательная военная служба была отменена в 2005 году. В прошлом году рассматривали проект ее возобновления, но в чисто итальянском духе, посчитав сопутствующие расходы, пришли к выводу, что это будет слишком дорого.

    Польша к вопросу своей армии подходит серьезно, и хотя всеобщая воинская обязанность пока не стоит на повестке дня, это не мешает местным военным и СМИ изображать готовность номер один. «Сколько людей будет мобилизовано в Польше, если начнется война?» – таким вопросом уже в заголовке задается популярная польская газета «Речь Посполита».

    По официальным сведениям, численность военнослужащих в Польше составляет 206 тысяч человек, из которых 144 тысячи – собственно армия, 40 тысяч – силы территориальной обороны, а остальные – курсанты и добровольцы. Впрочем, есть и другие методики подсчета. Как сообщил глава польского генштаба генерал Веслав Кукула, «в настоящее время численность Вооруженных сил Польши составляет 550 тысяч человек». Эта информация учитывает «всех военнослужащих Войска Польского и резервистов, которые могут быть призваны на службу в случае возникновения кризиса».

    «Проблема в том, что у нас вообще нет резервных формирований,

    – возражает ему бывший глаза Бюро национальной безопасности, генерал Станислав Козей. – Куда будут направлены эти резервисты в случае мобилизации? Я давно предлагаю создать такие структуры… учебные центры, соответствующим образом оснащенные и вооруженные». По его словам, все это нельзя будет создать с нуля в момент объявления мобилизации.

    В свою очередь, генерал-майор Роман Полько, глава Бюро национальной безопасности, призывает не забывать, что «мы пережили технологическую революцию, поэтому сейчас нам следует сосредоточиться на отработке навыков использования новых видов вооружения… Армия должна набирать людей с определенными навыками, которые могут управлять, например, беспилотными системами, а также работать в киберпространстве». Он считает, что следует равняться на опыт скандинавских стран, в которых введена выборочная воинская повинность, когда в армию призываются люди, которые обладают талантами, необходимыми Вооруженным силам.

    Одновременно в Польше пытаются увеличить число действующих резервистов, то есть тех, кого будут регулярно призывать на учения в конкретные воинские части. Для таких людей предполагается создать систему поощрений. В конце прошлого года их было всего 1500 человек, но к 2039 году их число предполагается довести до 150 тысяч. Кроме этого, около 40 тысяч резервистов в год призываются на кратковременные военные сборы, и генштаб заявляет, что может увеличить это число в 5 раз.

    Есть, впрочем, один существенный камень преткновения – демография. По подсчетам ученых, в ближайшие 5 лет число поляков в возрасте от 18 до 44 лет должно сократиться на миллион человек.

    Хотя и без демографии заманить в армию будет непросто. Как заметил глава польского генштаба генерал Веслав Кукула: «Сегодня мы убеждены, что любая война будет долгой, кровопролитной, и большинство профессиональных солдат не доживет до конца. Ее основным элементом станут резервисты, они доукомплектуют армию».

    После такого признания трудно себе представить, чтобы кто-то вдохновился перспективой службы в армии, но не следует недооценивать изворотливость властей. Вместо всеобщей воинской обязанности они сейчас продвигают идею всеобщей военной подготовки для каждого взрослого поляка мужского пола. Как сказал премьер-министр Дональд Туск, «мы намерены к концу года разработать готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны». По его словам, это не возвращение к обязательной военной службе, а «интенсивная подготовка, которая сделает тех, кто не служит в армии, полноправными и полноценными солдатами во время конфликта».

    Вопрос в том, насколько эта подготовка останется лишь подготовкой, или же фактически это будет всеобщая воинская обязанность, только в модернизированной форме и под другим названием. Пока же тенденция такова, что всеобщий воинский призыв могут себе позволить лишь сравнительно небольшие страны и Евросоюза и НАТО в целом (Турция является исключением, но и ее положение специфическое). Это не значит, что тенденция не может измениться, но в некотором смысле европейским властям приходится идти по лезвию – с одной стороны, бюджеты на армию надо осваивать, с другой – нельзя слишком нервировать обывателя.

    Впрочем, наготове всегда есть универсальное объяснение: во всем виновата Россия и «русская угроза». И его будут повторять столько раз, сколько понадобится.

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