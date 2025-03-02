Геворг Мирзаян
Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер
Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.
Антон Беликов
В Белом доме умер ничтожный актер
Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.
Андрей Медведев
Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона
Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.