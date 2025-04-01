Иран задержал иностранные нефтяные танкеры

Иран задержал два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе

Tекст: Антон Антонов

Танкеры Star-1 и Wintag, предположительно, входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн л дизельного топлива, экипаж составлял 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Судебное распоряжение предписывает отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

В Иране часто выявляют новые сети контрабанды топлива, основные потоки которой идут из приграничных провинций. Контрабандисты продают топливо по заниженным ценам, в соседних странах стоимость топлива в несколько раз выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов, чтобы минимизировать экспорт нефти из Ирана, при этом в 2023 году Иран заработал 53 млрд долларов от этого экспорта.



