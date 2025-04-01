Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
Иран задержал иностранные нефтяные танкеры
Иран задержал два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом, сообщает Tasnim.
Танкеры Star-1 и Wintag, предположительно, входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн л дизельного топлива, экипаж составлял 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
Судебное распоряжение предписывает отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.
В Иране часто выявляют новые сети контрабанды топлива, основные потоки которой идут из приграничных провинций. Контрабандисты продают топливо по заниженным ценам, в соседних странах стоимость топлива в несколько раз выше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов, чтобы минимизировать экспорт нефти из Ирана, при этом в 2023 году Иран заработал 53 млрд долларов от этого экспорта.