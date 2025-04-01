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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 06:16 • Новости дня

    Иран задержал иностранные нефтяные танкеры

    Иран задержал два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом, сообщает Tasnim.

    Танкеры Star-1 и Wintag, предположительно, входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн л дизельного топлива, экипаж составлял 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Судебное распоряжение предписывает отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

    В Иране часто выявляют новые сети контрабанды топлива, основные потоки которой идут из приграничных провинций. Контрабандисты продают топливо по заниженным ценам, в соседних странах стоимость топлива в несколько раз выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов, чтобы минимизировать экспорт нефти из Ирана, при этом в 2023 году Иран заработал 53 млрд долларов от этого экспорта.


    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    31 марта 2025, 05:18 • Новости дня
    Иран подготовил ракеты к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах, где есть подземные базы, они готовы к запуску, пишет Tehran Times.

    Как пишет Tehran Times в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), ракеты «готовы к запуску». Подчеркивается, что США и их союзники дорого заплатят, если «откроют ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.


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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 09:43 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали американский авианосец USS Harry Truman три раза за последние сутки, используя крылатые ракеты и беспилотники.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» трижды атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа, сообщает ТАСС. Об этом заявил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа. Атаки произошли в районе Красного моря.

    По словам представителя хуситов, в операциях по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы. Для атак были использованы несколько крылатых ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец Harry S Truman ушел из Красного моря. Капитана авианосца Harry S Truman США сняли с должности после столкновения с сухогрузом у берегов Египта из-за утраты доверия к его командным способностям. Хуситы атаковали авианосец США в Красном море дважды.

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    31 марта 2025, 00:55 • Новости дня
    Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США

    Telegraph заявила о готовности Ирана нанести удар по военно-морской базе США и Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки со стороны США Иран готов нанести удар по военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил высокопоставленный иранский военный.

    «Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Telegraph.

    Источник издания подчеркнул, что в случае атаки «с любой базы в регионе» Иран не будет разбираться, кто попадет под ответный удар по базе – «американские, британские или турецкие солдаты», которые там находятся.

    Напомним, США предупредили о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

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    31 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    США отозвали разрешение Eni на поставки газа из Венесуэлы

    Bloomberg: США отозвали у Eni разрешение на поставки газа из Венесуэлы из-за санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что власти США отозвали разрешение на компенсацию за газ, произведенный в Венесуэле, через поставки нефти от государственной компании PDVSA, сообщил Bloomberg.

    Eni уведомила, что власти США запретили компании возмещать произведенный в Венесуэле газ через поставки нефти государственной компании PDVSA, сообщает Bloomberg.

    Этот шаг связан с действующими санкциями Вашингтона против Венесуэлы. Представитель Eni заявил: «Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по вопросам, касающимся ненарушающих санкции поставок газа, необходимых для населения».

    Компании, такие как Eni и испанская Repsol, стремятся соблюдать международные санкции, чтобы избежать конфликта с США. В 2019 году администрация Трампа запретила импорт венесуэльской нефти в США. Министерство финансов США ранее выдавало разрешения на операции иностранных компаний в Венесуэле, включая экспорт нефти PDVSA.

    На фоне усиления давления на Николаса Мадуро Трамп также пообещал 25-процентные тарифы на импорт товаров из стран, покупающих венесуэльскую нефть, и отозвал лицензию Chevron на добычу и продажу нефти в стране. Другие компании, такие как Global Oil Terminals и французская Maurel et Prom, также вынуждены свернуть свою деятельность в Венесуэле до 27 мая.

    Ранее президент США сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины на товары из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. Также США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп убирает конкурентов российской нефти.

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    31 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Цены на нефть снизились на ожиданиях увеличения добычи ОПЕК+

    Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях увеличения объемов добычи ОПЕК+

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться на ожиданиях увеличения объемов добычи странами ОПЕК+.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.22 опускалась на 0,38% – до 72,47 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,46%, до 69,04 доллара, передает РИА «Новости».

    ОПЕК+ планирует постепенно, в течение полутора лет, начиная с апреля выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. На данный момент их придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако позднее союз опубликовал план компенсации перепроизводства для всех «добровольцев», кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. То есть в итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти несколько меньше, чем ожидалось, – на 88 тыс. баррелей в сутки.

    «Риски, связанные с внешней политикой США, усиливаются. При этом свободные мощности ОПЕК готовность увеличить добычу снижают риски, связанные с возможным потрясением на нефтяном рынке», – цитирует портал MarketWatch старшего специалиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Кирана Томпкинса.

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    30 марта 2025, 05:39 • Новости дня
    В секторе Газа погибли 24 палестинца

    Телеканал Al Jazeera сообщил о 24 убитых палестинцах армией Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа в результате израильских атак за сутки погибли 24 палестинца, сообщает телеканал Al Jazeera, несмотря на ранее действовавший режим прекращения огня.

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели 24 палестинцев в секторе Газа в результате израильских атак. Число жертв за сутки возросло до 24 человек. С начала возобновления боевых действий Израилем 18 марта погибли более 900 человек.

    Израильская армия начала массированные удары по сектору Газа, нарушив установленный в январе режим прекращения огня. Это произошло после отказа ХАМАСа от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Израильская сторона заявила, что цель операции – освобождение всех заложников.

    ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США, утверждая, что именно они спровоцировали эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа число погибших в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля возросло до 310 человек, а количество пострадавших превысило тысячу, из которых большинство – женщины, дети и пожилые сообщило Министерство здравоохранения Газы. Израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков на Западном берегу реки Иордан, подвергнув их жестокому обращению в ходе допроса.

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    30 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы заявили об успешном ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявив об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

    Мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, для атаки была использована баллистическая ракета типа «Зульфикар».

    В эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, Яхья Сариа подчеркнул, что цель операции была успешно достигнута. Он отметил, что удар был направлен на оккупированный район Яффо, который обычно отождествляется с Тель-Авивом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США устроили удар по лидерам йеменских хуситов, что привело к их устранению. Хуситы в ответ заявили о двух ракетных ударах по Израилю. Также хуситы атаковали американский авианосец трижды за одни сутки.

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    30 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе

    Иран ответил Трампу отказом в прямых переговорах по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе, оставив возможность для диалога только через посредничество третьих стран, об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Это заявление было сделано в ответном письме президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем ответе Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов к непрямым переговорам и никогда не уклонялся от диалога. Однако он отметил, что проблемы в переговорах возникли из-за нарушения обязательств со стороны США, и их требуется компенсировать для восстановления доверия. По мнению иранского президента, именно действия Вашингтона будут определять дальнейший ход переговорного процесса.

    Ранее Трамп заявил, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».

    Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.

    Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях несогласия.

    Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения США в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

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    31 марта 2025, 03:44 • Новости дня
    Белый дом заявил о намерении принять решение о вторичных пошлинах против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в ближайшее время примет решение о введении вторичных пошлин против Ирана, сообщил Белый дом.

    Указывается, что США введут вторичные пошлины против Ирана через две недели, если не будет прогресса по сделке по иранскому атому, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, однако Иран отказал США в проведении прямых переговоров по этому вопросу.

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    29 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Египет и Катар обсудили 50-дневное перемирие в Газе с ХАМАС и Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар и Египет проводят переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое включает обмен заложниками и палестинскими заключенными, сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

    Катар и Египет занялись посреднической миссией по достижению перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, сообщает ТАСС. Телеканал Asharq передает, что обсуждается возможность заключения соглашения о прекращении огня сроком на 50 дней, а также освобождение пяти израильских заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, среди которых женщины и дети, и нанесли значительный ущерб инфраструктуре региона. Организация Объединенных Наций решила сократить число сотрудников в Газе из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня в результате целенаправленных авиационных ударов.

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    31 марта 2025, 10:46 • Новости дня
    Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране

    Хаменеи пообещал жесткий ответ США за попытку поднять мятеж внутри Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что любая попытка США поднять мятеж в Иране получит жесткий ответ, отметив, что иранский народ сам ответит на такие действия.

    Хаменеи выразил уверенность, что США не рискнут на открытую атаку на Иран, но предостерег о возможных последствиях любого вмешательства в дела страны изнутри, передает ТАСС.

    «Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким. Если вдруг они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ», – подчеркнул Хаменеи в ходе своей проповеди, транслируемой каналом IRIB.

    Эти заявления прозвучали на фоне празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца Рамадан. Хаменеи отметил, что иранский народ един в своем ответе на любые угрозы, и выразил уверенность в способности страны защитить себя от внешних вмешательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.

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    31 марта 2025, 22:15 • Новости дня
    США назвали условие прекращения ударов по хуситам

    США заявили о планах продолжать удары по хуситам до исчезновения угрозы судоходству

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе, заявил Белый дом.

    В сообщении сказано, что американские силы ежедневно наносят удары, которые становятся все сильнее, и возможности хуситов угрожать региону быстро снижаются. «Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для свободы судоходства», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Белый дом также отметил, что США прекратят огонь, если хуситы перестанут стрелять по американским кораблям, назвав это «очевидным выбором» для мятежников.

    Кроме того, США направили предупреждение Ирану, который считают «спонсором» движения хуситов «Ансар Алла». Вашингтон пригрозил, что Иран столкнется с «настоящей болью», если продолжит поддерживать хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Соединенные Штаты начали проводить воздушные атаки против хуситов в Йемене. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о ликвидации лидеров хуситов. Вашингтон сообщил, что будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов.

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    1 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Советник Хаменеи не исключил решения Ирана создать ядерное оружие

    Советник Хаменеи допустил создание Ираном ядерного оружия в ответ на действия США

    Советник Хаменеи не исключил решения Ирана создать ядерное оружие
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая ошибка США в ядерном вопросе может вынудить Иран создать ядерное оружие, несмотря на нежелание Тегерана следовать по этому пути, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.

    Лариджани в прямом эфире гостелевидения заявил, что несмотря на фетву, запрещающую создание ядерного оружия, Иран может быть вынужден направить свои усилия на создание ядерного арсенала для защиты страны, если США примут неверные решения.

    «Вы сделаете это своими руками!» – приводит РИА «Новости» со ссылкой на SNN слова Лариджани.

    Он отметил, что Иран работает под надзором МАГАТЭ и не стремится к разработке ядерного оружия. Однако, по его словам, в случае агрессивных действий со стороны США или Израиля, Тегеран будет вынужден пересмотреть свои позиции. Он добавил, что в подобной ситуации иранский народ потребует создания ядерного оружия для защиты национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана отказаться от ядерной программы и пригрозили беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.

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    31 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Тегеран вызвал швейцарского посла после угроз Трампа

    Иран вызвал представителя США в Тегеране из-за угроз Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран вызвал швейцарского посла в Тегеране, представляющего интересы США, после угроз президента Трампа, предупредив о решительном ответе на возможные действия США или Израиля.

    Посол Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США, был вызван в МИД Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа. Как сообщает РИА «Новости», это произошло на фоне угроз в адрес Ирана, исходящих от США и Израиля.

    В ходе встречи швейцарскому дипломату была вручена официальная нота, в которой содержится предупреждение о решимости Ирана немедленно ответить на любую угрозу извне. Иранская сторона подчеркнула, что ответная реакция последует вне зависимости от направления угрозы, будь то США или их союзники.

    Агентство Tasnim сообщает, что посол Швейцарии заверил иранскую сторону в скорейшей передаче этой ноты американскому правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране . Иран подготовил ракеты к запуску в ответ на угрозы со стороны США. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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