Иран заподозрил США в подготовке ловушки вместо перемирия

Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

«Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

«Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

«Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

«Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.