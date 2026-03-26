Песков опроверг публикации о «срыве мира на Украине» из-за событий в Иране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что мир на Украине якобы был близок до событий в Иране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными сообщения о том, что урегулирование конфликта на Украине было почти достигнуто в феврале и что Москва утратила интерес к миру после событий вокруг Ирана, передает ТАСС.
«Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», – заявил Песков.
Так Песков прокомментировал публикацию американской газеты The New York Times, где сообщалось, что соглашение по украинскому урегулированию было близко к заключению в феврале. В материале также говорилось, что после начала событий вокруг Ирана Россия якобы перестала быть заинтересованной в мирном процессе.
Ранее Песков заявил о сходстве публикаций СМИ о событиях на Ближнем Востоке с «чехардой» вокруг мирных планов США по Украине.
До этого Песков сообщил об отсутствии у Москвы опасений по поводу отвлечения США от украинского урегулирования из-за ситуации в Иране.