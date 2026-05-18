Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
В результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».
Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.
В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.