Tекст: Антон Антонов

«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».

Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.

В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.