Взрывы прогремели в Сумах и Харьковской области Украины

ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

