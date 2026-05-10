Суд принял иск блогера-иноагента Варламова об оспаривании штрафа
Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера Ильи Варламова* (признан иностранным агентом в России), оспаривающего решение налогового органа о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату налогов, следует из судебных документов.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление блогера Ильи Варламова*, оспаривающего решение налогового органа по делу о якобы умышленной неуплате налогов, передает РИА «Новости». Соответствующая информация содержится в судебных документах. В решении отмечается: «Принять исковое заявление и возбудить производство по делу».
Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля 2026 года. Варламов требует признать недействительным решение ИФНС №2 по Москве от 30 декабря 2025 года, в части привлечения его к ответственности за неуплату налогов.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», в конце января 2026 года по счетам блогера были приостановлены операции. Это связано с обеспечением возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или отказе в этом.
Согласно материалам судебных приставов, с Варламова также взыскивают долг почти в 245 тыс. рублей. В мае 2025 года ему был удвоен до 50 тыс. рублей штраф за дискредитацию ВС РФ, а в январе 2026 года возбуждено производство о взыскании еще 174 тыс. рублей штрафа по административному делу, инициированному Роскомнадзором, и исполнительского сбора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы заочно осудил блогера Илью Варламова на восемь лет лишения свободы за фейки о российской армии.
Ранее Мосгорсуд утвердил назначенное ему наказание в виде штрафа на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил.
В ноябре 2024 года столичная прокуратура возбудила против него уголовное дело за нарушение закона об иностранных агентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом