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Против блогера Варламова возбуждено уголовное дело
Прокуратура: Против блогера Варламова возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента
Уголовное дело возбуждено в отношении признанного иноагентом блогера Ильи Варламова* за нарушение закона об иностранных агентах, сообщила прокуратура Москвы.
Блогеру Варламову (признан иноагентом) предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В сообщении уточняется, что дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Москвы.
Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Варламова, который в прошлом году пытался через суд снять с себя этот статус.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом