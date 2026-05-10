МИД Азербайджана заявил о трудностях при делимитации границы с Арменией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Байрамов заявил, что в процессе делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией существует множество технических вопросов, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул, что эта работа требует значительного времени и не может быть завершена быстро. По его словам, «это не процесс, который можно реализовать за короткий промежуток времени: здесь много технических вопросов».

Байрамов также рассказал о визите азербайджанской делегации во главе с заместителем премьера Шахином Мустафаевым в Армению в конце апреля. В ходе встреч были согласованы три документа, которые определяют дальнейший порядок и регламент совместной работы по границе.

В августе 2025 года, после встречи лидеров Азербайджана и Армении с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, была принята декларация о парафировании согласованного текста соглашения о мире и межгосударственных отношениях между двумя странами. В апреле этого года в Агверане прошла уже 13-я встреча комиссий по делимитации и вопросам пограничной безопасности.

Президенты двух стран утвердили положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале процесса демаркации.