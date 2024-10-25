Алиев и Хачатурян утвердили положение о комиссии по делимитации границ

Алиев и Хачатурян утвердили положение о делимитации границ Азербайджана и Армении

Tекст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новое положение о деятельности комиссий, ответственных за делимитацию границы с Арменией. В свою очередь, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон об утверждении аналогичного положения о совместной деятельности комиссий, передает ТАСС.

Согласно документу, комиссии Азербайджана и Армении будут работать совместно для определения линии государственной границы и обеспечения пограничной безопасности.

В сообщении пресс-службы президента Армении подчеркивается, что документ направлен на улучшение координации и взаимодействия между странами для достижения стабильности на границах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал делимитацию границ Арменией и Азербайджаном путем к миру.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс».

Напомним, парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.

