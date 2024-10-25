Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
Алиев и Хачатурян утвердили положение о комиссии по делимитации границ
Алиев и Хачатурян утвердили положение о делимитации границ Азербайджана и Армении
Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян утвердили положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новое положение о деятельности комиссий, ответственных за делимитацию границы с Арменией. В свою очередь, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон об утверждении аналогичного положения о совместной деятельности комиссий, передает ТАСС.
Согласно документу, комиссии Азербайджана и Армении будут работать совместно для определения линии государственной границы и обеспечения пограничной безопасности.
В сообщении пресс-службы президента Армении подчеркивается, что документ направлен на улучшение координации и взаимодействия между странами для достижения стабильности на границах.
Ранее президент России Владимир Путин назвал делимитацию границ Арменией и Азербайджаном путем к миру.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс».
Напомним, парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.