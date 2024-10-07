Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение до Климатического саммита

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армения вновь обращается к Азербайджану с предложением подписать мирное соглашение до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита ООН в Баку, передает ТАСС. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика поддержала решение о проведении саммита в Баку как инструмент установления доверия и мира в регионе.

Бадалян подчеркнула, что «агрессивная риторика официального Баку и отказ от предложений о подписании мирного договора заставляют многих экспертов подозревать, что Азербайджан может использовать саммит для легитимизации эскалации ситуации». Она добавила, что количество таких анализов увеличивается, и многие аналитики считают, что подписание мирного договора до саммита необходимо для предотвращения возможной эскалации.

«Лидеры, отправляющиеся в Баку без подписанного соглашения, могут невольно стать поджигателями войны», – отметила пресс-секретарь. Она выразила надежду, что соглашение будет подписано и станет шагом к стабильности и миру в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире в течение месяца. Ереван готов изменить свою конституцию для подписания мирного соглашения с Баку, как сообщил Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, который исключает несогласованные положения.