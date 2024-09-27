Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана

Tекст: Валерия Городецкая

Договор может быть заключен до ноября текущего года, если будут выполнены все требования сторон, передает «Московский комсомолец».

Азербайджан настаивает на изменении декларации о независимости Армении, которая содержит спорное упоминание о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Это вызывает недовольство Баку, так как азербайджанская сторона рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил: «С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор».

Пашинян пообещал на полях Генассамблеи ООН разобраться с этим вопросом после подписания мирного договора. По его словам, если Конституционный суд Армении решит, что договор противоречит конституции, власти окажутся перед «ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира».

Ранее Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией.