Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
Ереван готов пойти на изменение своей конституции, чтобы подписать мирное соглашение с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Договор может быть заключен до ноября текущего года, если будут выполнены все требования сторон, передает «Московский комсомолец».
Азербайджан настаивает на изменении декларации о независимости Армении, которая содержит спорное упоминание о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Это вызывает недовольство Баку, так как азербайджанская сторона рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил: «С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор».
Пашинян пообещал на полях Генассамблеи ООН разобраться с этим вопросом после подписания мирного договора. По его словам, если Конституционный суд Армении решит, что договор противоречит конституции, власти окажутся перед «ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира».
Ранее Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией.