Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Пашинян объявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку
Армения и Азербайджан настроились подписать соглашение о мире в течение месяца
Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире между странами в течение месяца, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам текст документа почти готов. Осталось согласовать детали, передает ТАСС.
При этом Пашинян отметил, что заявления Баку о необходимости изменения Ереваном своей Конституции является попыткой торпедирования переговорного процесса, приводит слова Пашиняна Интерфакс.
Одновременно с этим премьер Армении также заявил, что разблокирование региональных коммуникаций может произойти раньше подписания соглашения о мире.
Как сообщалось ранее, Армения и Азербайджан начали отвод войск с участка границы.