Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Путин назвал делимитацию границ Арменией и Азербайджаном путем к миру
Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном будет верным путем к мирному договору, заявил президент России Владимир Путин после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору», – приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», к ним присоединились главы МИД обеих стран.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре. Парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.