Алиев заявил о начале демаркации границы с Арменией и предстоящей встрече глав МИД

Tекст: Денис Тельманов

«Вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», – приводит слова Алиева его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что по инициативе казахстанской стороны в ближайшее время в Алматы состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения переговоров по мирному договору.

Алиев подчеркнул, что его страна поддерживает построение в регионе интегрированной модели сотрудничества без разделительных линий.

Ранее сообщалось, что первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.









