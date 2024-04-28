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Алиев заявил о начале демаркации границы с Арменией и предстоящей встрече глав МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о начале процесса демаркации границы с Арменией и предстоящей встрече глав МИД двух стран в Казахстане. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», – приводит слова Алиева его пресс-служба, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что по инициативе казахстанской стороны в ближайшее время в Алматы состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения переговоров по мирному договору.
Алиев подчеркнул, что его страна поддерживает построение в регионе интегрированной модели сотрудничества без разделительных линий.
Ранее сообщалось, что первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.