Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

К чему приведет демаркация армяно-азербайджанской границы

Tекст: Евгений Крутиков

Поздно вечером в пятницу пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией.

«Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов», – написал на платформе Х пресс-секретарь МИД. В аппарате армянского премьер-министра также заявили, что между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области.

Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан). После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками.

Днем ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил спорные села и встретился с местными жителями. Он клялся детьми и объяснял, что близость Азербайджана должна радовать, а не пугать жителей приграничных армянских сел.

Однако убедить в этом местных жителей, судя по всему, не удалось. С наступлением темного времени суток, когда в Тавуш пришли официальные сообщения из Баку и Еревана, в селах начались волнения. Жители Воскепара, Беркабера и Киранца перекрыли единственную стратегическую автомобильную трассу, которая связывает Армению с Грузией,далее в Россию и вообще во внешний мир. В Тавуш стянуты дополнительные силы полиции из Гюмри и Еревана.

Строго говоря, на данный момент никто точно не знает, о чем именно договорились по итогам последнего раунда переговоров о демаркации границы. Показания разнятся. В Баку говорят именно о передаче сел, причем в этом перечне нет Арцвашена – бывшего армянского анклава, который Азербайджан удерживает с начала 1990-х.

На встрече с местными жителями в Воскепаре Пашиняна спросили о судьбе Арцвашена, на что он опять продемонстрировал картонный абрис Армении, который он возит с собой, и попробовал пристроить к нему крошечный Арцвашен. В Ереване ничего о передаче сел не говорят, там речь идет только о «демаркации» границы между населенными пунктами, как теми, где реально имеется местное население, так и опустевшими.

По версии Пашиняна, никакие села – ни «живые», вместе с людьми (Воскепар), ни опустевшие (Арцвашен) Азербайджану не передаются. Согласно тому, что он рассказывал в ходе посещения Тавуша, Азербайджан получает поля в долине вокруг реки Киранц у сел Воскепар, Беркабер и Киранц, не отдавая ничего взамен. При этом армянские вооруженные силы уходят за старую «советскую» линию демаркации куда-то вглубь, а по итогам демаркации там останутся только пограничники.

Это подается как больший успех дипломатии, поскольку это будет первый участок границы между двумя враждующими странами, который определят официально.

С военной точки зрения, однако, происходящее куда более серьезно, чем с дипломатической. Азербайджанские вооруженные силы в итоге получат контроль над господствующей горной грядой, что нивелирует всю систему обороны на севере Армении, которая до этого считалась неприступной. Причем до сих пор не сказано, на какое именно расстояние должны быть отведены армянские войска и принимает ли на себя азербайджанская сторона аналогичное обязательство.

Армянские села оказываются в окружении (территория Азербайджана вклинивается сильно западнее Воскепара) и лишаются своей экономической основы: Азербайджану переходят долины и пастбища, которые ранее сотнями лет использовались жителями этих сел. При этом Азербайджан не оставляет армянскую долину выше Беркабера, которую оккупировал тридцать лет назад.

Под контроль Азербайджана переходит стратегическая автомобильная трасса, связывающая Ереван с внешним миром. Это участок примерно 4,5 кв. км.

Отдельная история с единственным мостом через реку у села Киранц, который по факту должен отойти Азербайджану, но заявляется, что армянская сторона продолжит его контролировать. На самом деле армянские вооруженные силы должны отойти за реку и контролировать мост не смогут физически. Там же дополнительно армянские войска должны оставить позиции южнее села Кызыл Хаджылы и отойти к Беркаберу или даже за него. С этой стороны горная гряда будет полностью потеряна.

Севернее армянские войска оставляют село Баганис Айрум и все позиции перед подножьем хребта, что автоматически отрезает Армению от внешнего мира и лишает ее старых оборонительных позиций вдоль линии соприкосновения. Помимо этого под контроль Азербайджана переходит единственный магистральный газопровод в Гюмри и Ереван из России (через Грузию).

Никол Пашинян обещал построить новую дорогу в обход уступаемых территорий. Без этой дороги Армения оказывается полностью отрезанной от внешнего мира.

Пока не понятны сроки исполнения озвученных договоренностей. Если Азербайджан будет настаивать (а он будет), то азербайджанские войска в течение недели займут новые позиции. Армянские оборонительные линии на данном участке просто перестанут существовать.

До сих пор не объявлено, по каким картам будет проводится демаркация, какие принципы заложены в основу этого процесса и кто будет наблюдать и верифицировать точность исполнения договоренностей.

Армения сейчас просто уступает территорию, ничего не получая взамен. Это не демаркация границы, а по факту капитуляция.

Даже та территория, которая принадлежала Армении по советским картам (долина севернее Беркабера), ей не возвращается. А тогда какой принцип будет положен в основу для демаркации границы не только на тавушском участке, а вообще по всей линии соприкосновения? Такого принципа более не просматривается. А потому и слова Пашиняна о том, что это будет первый участок границы, где станут пограничники, мало чего стоит.

К сожалению, есть все основания полагать, что перед нами только начало большого процесса уступок армянской территории (в границах Армянской ССР) Азербайджану. Следующим станет южный участок – «зангезурский коридор», хотя есть еще спорные позиции в центре у озера Севан, в Джермуке и Ехегнадзоре.

Если правительство Пашиняна и далее пойдет по пути ползучей сдачи территорий, то карта Закавказья уже к осени может измениться до неузнаваемости. И картонный абрис Армении, который Пашинян постоянно возит с собой в кармане, очень скоро станет достоянием истории.