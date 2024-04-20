  • Новость часаСледствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ
    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 18:35 • В мире

    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    К чему приведет демаркация армяно-азербайджанской границы

    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном
    @ primeminister.am

    Tекст: Евгений Крутиков

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении.

    Поздно вечером в пятницу пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией.

    «Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов», – написал на платформе Х пресс-секретарь МИД. В аппарате армянского премьер-министра также заявили, что между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области.

    Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан). После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками.

    Днем ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил спорные села и встретился с местными жителями. Он клялся детьми и объяснял, что близость Азербайджана должна радовать, а не пугать жителей приграничных армянских сел.

    Однако убедить в этом местных жителей, судя по всему, не удалось. С наступлением темного времени суток, когда в Тавуш пришли официальные сообщения из Баку и Еревана, в селах начались волнения. Жители Воскепара, Беркабера и Киранца перекрыли единственную стратегическую автомобильную трассу, которая связывает Армению с Грузией,далее в Россию и вообще во внешний мир. В Тавуш стянуты дополнительные силы полиции из Гюмри и Еревана.

    Строго говоря, на данный момент никто точно не знает, о чем именно договорились по итогам последнего раунда переговоров о демаркации границы. Показания разнятся. В Баку говорят именно о передаче сел, причем в этом перечне нет Арцвашена – бывшего армянского анклава, который Азербайджан удерживает с начала 1990-х.

    На встрече с местными жителями в Воскепаре Пашиняна спросили о судьбе Арцвашена, на что он опять продемонстрировал картонный абрис Армении, который он возит с собой, и попробовал пристроить к нему крошечный Арцвашен. В Ереване ничего о передаче сел не говорят, там речь идет только о «демаркации» границы между населенными пунктами, как теми, где реально имеется местное население, так и опустевшими.

    По версии Пашиняна, никакие села – ни «живые», вместе с людьми (Воскепар), ни опустевшие (Арцвашен) Азербайджану не передаются. Согласно тому, что он рассказывал в ходе посещения Тавуша, Азербайджан получает поля в долине вокруг реки Киранц у сел Воскепар, Беркабер и Киранц, не отдавая ничего взамен. При этом армянские вооруженные силы уходят за старую «советскую» линию демаркации куда-то вглубь, а по итогам демаркации там останутся только пограничники.

    Это подается как больший успех дипломатии, поскольку это будет первый участок границы между двумя враждующими странами, который определят официально.

    С военной точки зрения, однако, происходящее куда более серьезно, чем с дипломатической. Азербайджанские вооруженные силы в итоге получат контроль над господствующей горной грядой, что нивелирует всю систему обороны на севере Армении, которая до этого считалась неприступной. Причем до сих пор не сказано, на какое именно расстояние должны быть отведены армянские войска и принимает ли на себя азербайджанская сторона аналогичное обязательство.

    Армянские села оказываются в окружении (территория Азербайджана вклинивается сильно западнее Воскепара) и лишаются своей экономической основы: Азербайджану переходят долины и пастбища, которые ранее сотнями лет использовались жителями этих сел. При этом Азербайджан не оставляет армянскую долину выше Беркабера, которую оккупировал тридцать лет назад.

    Под контроль Азербайджана переходит стратегическая автомобильная трасса, связывающая Ереван с внешним миром. Это участок примерно 4,5 кв. км.

    Отдельная история с единственным мостом через реку у села Киранц, который по факту должен отойти Азербайджану, но заявляется, что армянская сторона продолжит его контролировать. На самом деле армянские вооруженные силы должны отойти за реку и контролировать мост не смогут физически. Там же дополнительно армянские войска должны оставить позиции южнее села Кызыл Хаджылы и отойти к Беркаберу или даже за него. С этой стороны горная гряда будет полностью потеряна.

    Севернее армянские войска оставляют село Баганис Айрум и все позиции перед подножьем хребта, что автоматически отрезает Армению от внешнего мира и лишает ее старых оборонительных позиций вдоль линии соприкосновения. Помимо этого под контроль Азербайджана переходит единственный магистральный газопровод в Гюмри и Ереван из России (через Грузию).

    Никол Пашинян обещал построить новую дорогу в обход уступаемых территорий. Без этой дороги Армения оказывается полностью отрезанной от внешнего мира.

    Пока не понятны сроки исполнения озвученных договоренностей. Если Азербайджан будет настаивать (а он будет), то азербайджанские войска в течение недели займут новые позиции. Армянские оборонительные линии на данном участке просто перестанут существовать.

    До сих пор не объявлено, по каким картам будет проводится демаркация, какие принципы заложены в основу этого процесса и кто будет наблюдать и верифицировать точность исполнения договоренностей.

    Армения сейчас просто уступает территорию, ничего не получая взамен. Это не демаркация границы, а по факту капитуляция.

    Даже та территория, которая принадлежала Армении по советским картам (долина севернее Беркабера), ей не возвращается. А тогда какой принцип будет положен в основу для демаркации границы не только на тавушском участке, а вообще по всей линии соприкосновения? Такого принципа более не просматривается. А потому и слова Пашиняна о том, что это будет первый участок границы, где станут пограничники, мало чего стоит.

    К сожалению, есть все основания полагать, что перед нами только начало большого процесса уступок армянской территории (в границах Армянской ССР) Азербайджану. Следующим станет южный участок – «зангезурский коридор», хотя есть еще спорные позиции в центре у озера Севан, в Джермуке и Ехегнадзоре.

    Если правительство Пашиняна и далее пойдет по пути ползучей сдачи территорий, то карта Закавказья уже к осени может измениться до неузнаваемости. И картонный абрис Армении, который Пашинян постоянно возит с собой в кармане, очень скоро станет достоянием истории.

    Главное
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    Умер актер Юрий Омельченко
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    Зеленский признал усталость украинцев от конфликта
    Рэпера Платину задержали на концерте в Томске
    Женщина в Домодедово ударила полицейского в глаз из-за эвакуации автомобиля
    Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» погиб в Севастополе

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

    Перейти в раздел

    Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону

    Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ

    В зоне СВО погиб военкор «Известий» Семен Еремин, который стал жертвой удара украинского FPV-дрона. Коллеги журналиста предположили, что у Еремина не было при себе детектора беспилотников. Следственный комитет намерен установить всех, кто причастен к гибели журналиста и привлечь их к уголовной ответственности. Эксперты уверены: на Еремина велась охота украинской агентуры, потому что российские журналисты стали приоритетной целью для ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый «саммит мира». Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............