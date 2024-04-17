  • Новость часаГлава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стало известно о «варшавском следе» в покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве
    Пилот посадившего в поле под Новосибирском самолета уволился
    Эксперт сказал, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    В Курганской области рекомендовали воздержаться от поездок по федеральным трассам
    На Украине заочно предъявили обвинения российскому оперному певцу
    Суд в Москве оштрафовал Twitch на 1 млн рублей
    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 17:00 • В мире

    Зачем Россия выводит миротворцев из Карабаха

    Зачем Россия выводит миротворцев из Карабаха
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе (бывшей непризнанной республике) завершает свою работу, из региона начался вывод подразделений. Почему российские миротворцы досрочно покидают свои посты, в чем в последнее время заключалась их помощь местному населению и каким стал главный итог миротворческой операции?

    17 апреля 2024 года начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха (бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, НКР). Как заявили в Баку, соответствующее решение было принято высшим руководством России и Азербайджана. Вывод контингента подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вывод первых двух колонн начался еще 16 апреля, но именно 17 апреля российские миротворческие подразделения свернули посты в Кельбаджарском районе Азербайджана вдоль реки Тертер, расположенном между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской Республикой.

    Знаковым стало оставление миротворцами монастырского комплекса Дадиванк (пост №23). С ноября 2020 года именно российские войска осуществляли охрану монастыря XIII века и обеспечивали безопасность монахов и армянских паломников. С середины дня монастырь контролируется азербайджанской полицией.

    Сворачиваются посты по прежней линии боевого соприкосновения и в Лачинском коридоре. Штаб контингента в аэропорту города Ходжалы пока продолжает работу. Точной окончательной даты вывода миротворческого контингента нет, скорее всего, он будет проводиться поэтапно по мере готовности.

    Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе и вокруг него по результатам трехстороннего соглашения 9 ноября 2020 года, остановившего так называемую Вторую Карабахскую войну. Задачей контингента было обеспечение безопасности местного населения и зафиксированного на тот момент политического равновесия. Срок размещения контингента был определен в пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если ни одна из сторон соглашения не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении продлить это соглашение. Но это сохранялось бы только в том случае, если бы длительное время поддерживался установленный соглашением военно-политический статус-кво.

    Численность контингента колебалась около 2 тыс. человек с 90 БТРами и 380 единицами автомобильной и прочей техники. Основу его составляли части 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. В задачи контингента входила охрана знаковых объектов, в том числе культурного наследия, и поддержание режима прекращения огня.

    Инструментарий миротворческого контингента был ограничен и зачастую бойцы выполняли только наблюдательные функции. С другой стороны, миротворцам приходилось решать не свойственные им социальные функции, технически поддерживая жизнь армянского населения региона, порой и вплоть до обеспечения работы армянских школ. Ереван от этой работы самоустранился.

    Тем не менее российские миротворцы до последнего дня играли чрезвычайно важную роль и в жизни региона, и в сохранении его идентичности.

    Они с честью выполнили свои задачи, предотвращая эскалацию, не допуская кровопролития, участвуя в разминировании территории и сохраняя возможность на дальнейшее мирное решение проблемы армянского населения Арцаха.

    Свои задачи по спасению жизней местного населения российские военные выполняли, ежедневно рискуя жизнью собственной. 17 декабря 2020 года при разминировании погиб российский офицер, 20 сентября 2023 года в результате засады на трассе погибли шесть российских миротворцев, включая замкомандующего контингентом. Еще один военнослужащий погиб 11 декабря 2023 года в результате аварии бронетранспортера.

    В силу внешних обстоятельств потенциал миротворческого контингента оказался реализован не в полном объеме и не совсем так, как это задумывалось и предусматривалось трехсторонним соглашением. В теории введение российского миротворческого контингента могло бы на длительный срок стабилизировать ситуацию в регионе. Однако политическое равновесие было сознательно и в одностороннем порядке нарушено Ереваном. Армянское руководство приняло стратегическое решение об отказе от Арцаха, от борьбы за него и от его армянского населения в целом. Разумного объяснения этому, как и морального оправдания, нет.

    Отказ Еревана от участия в решении карабахской проблемы, от защиты армянского населения региона и бывшей Нагорно-Карабахской Республики неизбежно привел НКР к тяжелому военному поражению. Это стало причиной ликвидации непризнанной республики, а затем и массового исхода армянского населения из региона. Миссия миротворческого контингента потеряла практический и политический смысл, ибо более стало некого защищать.

    Ничьи права гарантировать уже нельзя, как и способствовать какому-либо политическому процессу. Реализовать изначально поставленные перед миротворцами задачи не позволило руководство Армении, то есть те люди, чьи в том числе интересы миротворцы прибыли в Карабах отстаивать.

    Фактически единственной миссией российского контингента в последние полгода была охрана объектов культурного наследия и обеспечения их жизнедеятельности. Именно потому такое внимание привлекал пост №23 в монастыре Дадиванк, особо значимый для армянской истории.

    Однако потенциал миротворческих операций такого рода в целом далеко не исчерпан.

    То, насколько эффективно могут действовать российские миротворцы при условии полного соблюдения изначальных договоренностей с принимающей стороной, показала блестящая операция в Казахстане в январе 2022 года. «Пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – говорил тогда президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    То, что и собственный народ в Карабахе, и в итоге деятельность российских миротворцев подставило и предало само армянское руководство, не умаляет заслуг миротворческого контингента. В сложных условиях и в крайне неоднозначной внешней обстановке российские миротворцы продемонстрировали и военную выучку, и дипломатические умения находить общий язык с местным населением. Фактически это стало главным итогом продлившейся с 2020 года миротворческой операции. С учетом регулярной нестабильности и на Южном Кавказе, и в целом по периметру российских границ, не исключено, что этот опыт им еще пригодится.

    Главное
    Фон дер Ляйен назвала параметры роста военных бюджетов стран ЕС с 2022 года
    Cлова Лазаревой об атаках на российские города проверит прокуратура
    ВС России уничтожили склад террористов РДК
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    Из-за массовой сдачи билетов в Кургане отменили часть авиарейсов
    Над Белгородской областью уничтожен украинский дрон
    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына

    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев

    Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия ищет спасения у Китая

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............