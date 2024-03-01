Как российские пограничники спасали Армению

Tекст: Евгений Крутиков

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в главном столичном аэропорту Звартноц: «Они должны оттуда уйти». «Мы границы нашей страны защитим, но я не уверен, что они защитят», обосновал Симонян свое, как он сказал, «личное мнение». Ранее поступали неподтвержденные сообщения о том, что власти Армении уже приняли решение о выводе российских пограничников.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не получала никаких обращений от Еревана по поводу вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц. «Мы рассматриваем это как очередное проявление недружественного поведения представителей официального Еревана. Правда, непонятно, в какой мере спикер национального парламента отвечает за поднятую им тематику», – сказала Захарова.

Симонян – ближайший соратник и друг Пашиняна. Роль Симоняна заключается в том числе в озвучивании каких-то сложных или непопулярных идей премьера. Недавно, например, именно Симонян разъяснял «необходимость» изменения государственных символов Армении после скандального выступления Пашиняна.



Надо сказать, что сам Никол Пашинян еще в октябре прошлого года заявлял, что не видит оснований для ухода российских пограничников и 102-й военной базы. «Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны, они продолжают существовать, и Армения, и Россия не ставят такого вопроса (ухода российских военных – прим. ВЗГЛЯД)», – заявлял Пашинян. Правда, именно про пограничников в аэропорту он ничего не говорил.

Армения – единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо собственно России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда: в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц. Их содержание обеспечивается двумя государствами на паритетной основе.

Сейчас российские пограничники целиком охраняют 333 км армяно-турецкой границы, 42 км границы с Грузией (из суммарно 260 км). Погранвойска Армении охраняют 125 км границы с Ираном. На границе с Азербайджаном российские пограничники появились не так давно (о чем ниже), сама эта граница не делимитирована. Фактически у Армении и Азербайджана имеется территориальный спор.

В последние буквально несколько дней информационная атака на российских пограничников приняла характер лавины. Например, Никол Пашинян заявил в среду, что «у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке у села Неркин-Ханд».

Это просто неправда. Еще в мае 2021 года на заседании правительства Армении было принято решение выделить земельный участок общей площадью 3,5 га в Сюникской области с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении погрануправлению ФСБ РФ.

В пользование российских пограничников перешли семь земельных участков от села Шикахох общины Капан, сел Швинадзор, Карчан, Нонадзор общины Мегри и общины Тех. Деревня Неркин-Ханд как раз находится в общине Капан. Это решение армянского правительства было вызвано тем, что по трехстороннему заявлению от 9 октября 2020 года (после 44-дневной войны) необходимо было укрепить юго-восточные границы Армении, для чего эти земли и были выделены. Так, по результатам военного поражения Армении в 44-дневной войне некоторые участки армяно-азербайджанской границы перешли под контроль именно российских пограничников.

Но это Зангезур. А сейчас, как известно, речь идет о создании так называемого Зангезурского коридора, который как раз там и должен пройти. И Пашиняну по понятным причинам никакие российские пограничники там не нужны. Сперва он говорил о создании какого-то особого армянского спецназа для защиты коридора, но затем возникла идея с размещением там миссии ОБСЕ, которая в считанные недели была увеличена в Армении в разы.

Вообще размещение на армяно-турецкой границе российских пограничников (это были советские посты, которые после 1991 года по наследству стали российскими) было не просто мерой вынужденной, но тогда фактически спасительной для Армении.

В 1992-1993 годах по мере продвижения армянских сил вглубь Азербайджана и за пределы бывшей Нагорно-Карабахской автономии усиливалась угроза прямого турецкого вторжения в Армению с целью спасения разваливавшегося на глазах Азербайджана. Тогдашний президент Турции Тургут Озал рассматривал разные варианты: от размещения турецких гарнизонов в Нахичевани до авиаударов по Зангезуру и другим южным регионам Армении. 3-я полевая армия Турции несколько раз имитировала выдвижение в сторону армянской границы, что вызывало в Ереване панику. Некоторые турецкие части к осени 1993 года были доведены до штатов военного времени.

А весной 1993 года президент Тургут Озал посетил Баку, где как раз и обсуждалось прямое вмешательство Турции в карабахскую войну. Но по возвращении из Баку президент Озал внезапно умер от инфаркта в аэропорту Анкары. Турция отвлеклась на свои внутренние дела, хотя новое руководство страны (Сулейман Демирель и Тансу Чиллер) сохраняло курс на всестороннюю помощь Азербайджану.

Есть и еще одна деталь, о которой в современной Армении официальные лица предпочитают умалчивать. Само наличие российских пограничников на турецкой границе, как стратегический сдерживающий фактор, позволяло Еревану все это время и позволяет до сих пор не держать каких-либо серьезных вооруженных сил прикрытия на турецком направлении. Практически вся армянская армия выдвинута в восточном направлении – на Азербайджан.

Сейчас правительство Пашиняна не видит никакой угрозы со стороны Турции, а если и видит, то не собирается ей сопротивляться. Российская «пограничная завеса» более не нужна даже как символическая мера, демонстрирующая союзнические отношения между Арменией и Россией.

Симонян – не единственный, кто озвучивает идею разрыва договора об охране границы от 1992 года. С другой стороны, в Ереване, включая оппозиционную Пашиняну среду, бытует мнение, что премьер-министр и спикер парламента лишь имитируют смену внешнеполитического курса с целью пустить пыль в глаза французам.

Например, в начале года местные СМИ распространяли информацию о том, что Германия якобы выдвинула Еревану условия, при которых Берлин может предоставить Армении военную и дипломатическую помощь. В числе этих условий фигурировал и разрыв соглашения с Россией об охране границы и люстрация госаппарата – увольнение пророссийских кадров. И якобы тактика Пашиняна заключается в том, чтобы лавировать и блефовать во взаимоотношениях с европейскими странами путем антироссийской риторики, но не рвать окончательно все мосты с Москвой.







В этой логике вывод российских пограничников в Ереване могут подавать как паллиативную меру. Бытует мнение, что армянские погранвойска сами способны контролировать турецкую и часть грузинской границы, а российский КПП в аэропорту Звартноц вообще лишний (в другом столичном аэропорту – Эребуни – россиян нет). Для России же это как бы лишняя финансовая и человеческая нагрузка. Так давайте устроим такой перформанс: демонстративно ликвидируем российский КПП в Звартноце и продадим это событие европейцам как шаг к отказу от сотрудничества с Москвой.

Пашинян в принципе склонен к такого рода замысловатым комбинациям. Однако сложно всерьез воспринимать разговоры о «прикрытии», «блефе» и «лавировании» армянского руководства, когда речь идет о полном переформатировании армянской государственности. Именно этот процесс запущен сейчас Пашиняном. И если действительно никакого реального процесса выхода Армении из ОДКБ и других союзных организаций пока нет, то это не означает, что в какой-то момент это не произойдет.



Главное – сделать первый шаг. Ликвидация российского КПП в аэропорту Звартноц вполне может стать таким первым шагом.

Куда более реалистично выглядит теория о том, что пока Пашинян физически не может разорвать все связи Армении и армянского народа с Россией и развернуть государство в сторону Запада. В том числе потому, что к этому не готова армянская экономика и будет против армянский народ. Непоследовательность и лавирование армянского руководства вызваны не стремлением сохранить отношения с Россией, а прямо наоборот: Пашинян выигрывает время в ожидании подходящего момента, чтобы реализовать все то, что он уже декларировал в плане разрыва политических связей с Россией.

В таком контексте стоит всерьез воспринимать высказывания людей из ближайшего круга Пашиняна о необходимости вывода российских пограничников сперва из Звартноца. За этим рано или поздно последует требование вывода 102-й базы, а затем и политическое закрепление новой реальности в виде выхода из ОДКБ и иных союзных организаций. Это и есть «тактика мелких шагов» имени Пашиняна.