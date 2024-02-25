Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ

Президент Белоруссии Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что Белоруссия абсолютно спокойно реагирует на это. По его словам, он обсуждал с президентами в Казани эту проблему косвенно. «Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», – добавил он на избирательном участке, передает РИА «Новости».

Лукашенко подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет. «Мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит», – напомнил белорусский президент.

Также белорусский лидер рекомендовал Еревану «не терять то, что держишь в руках». По его мнению, покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться – уже сложнее. Лукашенко предположил, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление.

Он указал, что Пашинян не может принять решение о выходе страны из ОДКБ, поскольку в стране это решает парламент.

Ранее в МИД заявили, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана по двусторонним каналам по поводу заявлений Пашиняна о «заморозке участия» Еревана в ОДКБ.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ. При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу.