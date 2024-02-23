Армения «заморозила» участие в ОДКБ

Пашинян заявил о невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ

Tекст: Антон Антонов

«Посмотрим, что будет дальше», – сказал Пашинян. Он заявил, что договор, как полагает Ереван, «не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах», передает РИА «Новости» со ссылкой на France24.

Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет», передает ТАСС.

Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием в разных площадках, отношением».

Пашинян заявил о нежелании считать Армению союзником России в вопросе конфликта на Украине.