Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Армения «заморозила» участие в ОДКБ
Пашинян заявил о невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ
Глава правительства Армении Никол Пашинян утверждает, что Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, которая «заморозила» свое участие в ОДКБ.
«Посмотрим, что будет дальше», – сказал Пашинян. Он заявил, что договор, как полагает Ереван, «не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах», передает РИА «Новости» со ссылкой на France24.
Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет», передает ТАСС.
Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».
Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием в разных площадках, отношением».
Пашинян заявил о нежелании считать Армению союзником России в вопросе конфликта на Украине.