Прогулом саммита ОДКБ Пашинян усиливает позиции Турции

Эксперты объяснили последствия отдаления Армении от ОДКБ

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участия на заседании ОДКБ в Минске. Об этом он, выразив надежду на понимание со стороны партнеров, предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Саммит должен состояться 23 ноября.

«Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – прокомментировал решение Пашиняна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле дипломатично добавили, что у каждого главы правительства могут быть свои дела в рабочем графике.

В целом, это не первый раз, когда премьер-министр Армении отказывается от посещения важных для постсоветского пространства мероприятий. Так, в октябре, он пропустил саммит СНГ в Бишкеке. Параллельно с этим Пашинян продолжает реализовывать политику отдаления от Москвы.

Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

На этом фоне Ереван продолжает выстраивать более крепкие отношения с европейскими государствами. Накануне в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС глава дипломатии объединения Жозеп Боррель заявил, что положительно оценивает ход реформ в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим Евросоюз принял решения усилить свою миссию в стране и организовать больше патрулей в чувствительных районах границы. Замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян отметил, что данная инициатива позволит усилить стабильность на особо сложных рубежах государства. Он также подчеркнул, что Ереван приветствует желание ЕС начать переговоры по либерализации визового режима.

«Дистанцирование от ОДКБ и прогулы саммитов негативно скажется на безопасности Армении, потому что других гарантий для защиты и процветания страны Ереван найти не сможет. Исторически сложилось, что уровень защищенности закавказской республики теснейшим образом связан с Россией», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Гипотетический выход Армении из ОДКБ многократно увеличит угрозы безопасности для Еревана. Ни одна другая организация не может обеспечить стране того же уровня защиты. Кроме того, отдаление от Москвы негативно повлияет на экономику закавказской республики. Она тесно связана с огромным рынком ЕАЭС и отрыв от него никто не компенсирует», – отмечает собеседник.

«Однако я уверен, что такого сценария не произойдет. Значительная часть армян видит будущее страны с Россией. Между нашими народами тесное общение и многовековые узы. Важно, чтобы правительство Пашиняна это понимало. Безусловно, факт пропуска премьер-министром страны саммита ОДКБ вызывает сожаление», – подчеркивает он.

В экспертном сообществе также отмечают, что отдаление Армении от ОДКБ и ЕАЭС негативно скажется не только на сфере безопасности, но и на экономическом положении страны. Республика тесно интегрирована в единую постсоветскую систему, игнорирование которой может привести к максимально печальным последствиям.

«Пашинян проводит последовательную политику по отдалению от России и налаживанию отношений с западными странами. Он потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

«В дальнейшем он планирует ввести на территорию республики европейский миротворческий контингент. Фактически это будут солдаты НАТО.

Пашинян надеется, что эти силы позволят ему удержаться у власти, так как степень недовольства им в Армении очень высока. При этом целостность государства иностранные войска гарантировать не будут, поэтому Турция и Азербайджан, если захотят, смогут пробить Зангезурский коридор», – отмечает он.

«Я не думаю, что разрыв с Россией приведет к сильному ухудшению экономической ситуации в Армении. Однако, безусловно, большинство граждан почувствуют отдаление от Москвы на себе. Первое время будут проблемы с электричеством и газоснабжением. Также будут сложности в экспорте аграрной продукции, поскольку подавляющая часть таких товаров реализовывалось в ЕАЭС», – подчеркнул собеседник.

«Компенсировать экономические трудности Армения будет пытаться за счет кредитов МВФ и грантов от Европейского Союза. Также, вероятно, начнутся попытки налаживания связей с Турцией. Какие-то деньги стране могут быть отправлены членами диаспоры», – акцентирует эксперт.

«В итоге Армения превратится в марионеточную страну, которая будет зависеть от благосклонности Анкары и европейских государств. Кроме того, никуда не денется оппозиция, которая недовольна действиями Пашиняна. Поэтому следует ожидать нестабильности в закавказской республике, если Пашинян не скорректирует свою внешнюю политику», – резюмирует Лепехин.