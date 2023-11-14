Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.0 комментариев
В Кремле отреагировали на решение Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ
В Кремле выразили сожаление из-за решения Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске
Кремль сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле понимают, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства, передает ТАСС.
«Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Пашинян уже предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не примет участия на заседании ОДКБ.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).