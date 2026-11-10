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Актриса Любовь Тихомирова попала в базу украинского «Миротворца»
Актрису Любовь Тихомирову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Российская актриса театра и кино Любовь Тихомирова внесена в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец», авторы которого обвинили ее в покушении на территориальную целостность страны.
Тихомирову обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины, пишет ТАСС.
Тихомирова известна по ролям в сериалах «1943», «Воронины», «Обратная сторона луны», «Молодожены», а также по участию в юмористическом шоу «Слава Богу, ты пришел!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» за высказывания о теракте на «Северном потоке».
В пятницу российский скульптор и художник Михаил Шемякин оказался в базе данных ресурса.
В среду пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский заявил о функционировании украинского экстремистского ресурса «Миротворец» с использованием инфраструктуры западных провайдеров.