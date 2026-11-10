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ПВО уничтожила пять беспилотников над Калужской областью
Над двумя районами Калужской области сбили пять дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили пять БПЛА над Калужской областью, указал губернатор в Max.
Дроны были перехвачены над территориями Людиновского и Спас-Деменского муниципальных округов.
В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных аппарата над Калужской областью.
В конце октября над регионом сбили пять дронов.
В середине прошлого месяца системы защиты перехватили два беспилотника над территорией области.