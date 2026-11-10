ПВО уничтожила пять беспилотников над Калужской областью

Над двумя районами Калужской области сбили пять дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили пять БПЛА над Калужской областью, указал губернатор в Max.

Дроны были перехвачены над территориями Людиновского и Спас-Деменского муниципальных округов.

В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных аппарата над Калужской областью.

В конце октября над регионом сбили пять дронов.

В середине прошлого месяца системы защиты перехватили два беспилотника над территорией области.