  • Новость часаВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Boeing решил сократить штат подразделения гражданских самолетов
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    10 ноября 2026, 07:37 • Новости дня

    Депутат Тарбаев призвал маркировать дописанные нейросетями тексты классиков

    Депутат Тарбаев предложил маркировать дописанные ИИ тексты классиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тексты классиков, которые были дописаны нейросетями, необходимо маркировать для того, чтобы читатель мог отличить авторское произведение от сгенерированного, заявил член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев.

    «Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее нейросеть «Сбера» GigaChat совместно со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановили второй том «Мертвых душ». Для создания сюжетной линии и образов героев алгоритм обучался у историков, литераторов и биографов.

    Тарбаев назвал этот эксперимент технически показательным кейсом. По его словам, искусственный интеллект уже может работать с большими массивами текстов аккуратно и осмысленно.

    Однако парламентарий подчеркнул важность культурной стороны вопроса. «Для старшего поколения классика – это не «незавершенный проект», который нужно «дописать», а живое наследие, у которого есть автор, эпоха и собственный голос», – пояснил он, добавив, что не следует уравнивать «продолжение ИИ» с текстом автора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил маркировать созданные с помощью ИИ произведения, сравнив их с генно-модифицированными продуктами.

    Тогда нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том «Мертвых душ».

    Также Госдума приняла закон о маркировке сгенерированного контента.

    7 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО

    Герой России Сайбель рассказал о мотивации ветеранов СВО после слов Путина

    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что слова президента Владимира Путина об элите и «своих ребятах» вдохновили участников спецоперации на работу на гражданской службе.

    Возвращающиеся к мирной жизни ветераны специальной военной операции стремятся приносить максимальную пользу стране, отметил депутат.

    «Слова президента, действительно, вдохновили ребят, фронтовиков. Конечно, важное слово «элита», но еще важно, когда [президент сказал] «свои ребята». Для нас это прямой вызов стать членами его команды. Поэтому многие ребята сегодня стараются, даже вернувшись на гражданку, максимально быть полезными», – сказал Сайбель.

    По словам депутата, бывшие участники спецоперации активно вовлекаются в работу общественных организаций, направленную на поддержку военнослужащих и членов их семей. Бывшие фронтовики также идут в политику, не требуя высоких должностей и беря на себя обязанности муниципальных депутатов и глав маленьких районов ради изменения страны к лучшему, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин неоднократно называл ветеранов спецоперации элитой и будущим России. В феврале 2025 года на встрече с занимавшим должность губернатора Брянской области Александром Богомазом глава государства попросил не забывать про его ребят. Позднее с аналогичной формулировкой он обратился к руководителю Иркутской области Игорю Кобзеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал отношение главы государства к семьям защитников Родины примером для чиновников.

    Комментарии (3)
    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Комментарии (17)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:09 • Новости дня
    Стала известна дата начала работы в России самозапрета на звонки из-за рубежа

    В Госдуме напомнили сроки начала работы самозапрета на звонки из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 марта 2027 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ), рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    Эта мера поможет сократить число случаев телефонного мошенничества, передает РИА «Новости».

    «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», – заявил Немкин.

    По его словам, порядок подключения и отключения ограничения должен быть максимально простым, чтобы им могли воспользоваться люди с разным уровнем цифровой грамотности.

    Особенно актуален этот инструмент будет для пожилых граждан, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

    Депутат добавил, что мошенники часто представляются сотрудниками банков или госучреждений, оказывая психологическое давление.

    Ограничение международных звонков поможет сократить такие контакты, хотя и не гарантирует полной защиты, так как злоумышленники могут использовать и российские номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Госдума приняла закон, позволяющий абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

    В мае на портале «Госуслуги» решили добавить функцию самозапрета на звонки с зарубежных номеров.

    В феврале Минцифры сообщило о намерении доработать меру о запрете международных звонков без согласия абонента.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    В Китае предупредили о риске создания биологического оружия с помощью ИИ

    Разработчик ИИ в Tencent заявил о риске создания биооружия нейросетями

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный ученый по искусственному интеллекту компании Tencent Винсес Яо Шуньюй заявил, что нейросети вскоре смогут освоить биологию, что грозит созданием нового биооружия и пандемиями.

    Нейросети вскоре станут достаточно мощными для освоения биологии, что несет как преимущества, так и серьезные риски, пишет SCMP.

    «Кибернетические способности ИИ-моделей, а вскоре и их биологические навыки, достигнут порога, когда станет возможным причинять реальный вред», – заявил Яо Шуньюй на научном симпозиуме в Гонконге.

    Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для производства биологического оружия. Это может спровоцировать новую пандемию, особенно в случае публикации моделей в открытом доступе. При этом передовые системы способны ускорить открытие новых лекарств и методов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic предупредил о риске использования ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия. Исследователи компании заявили о способности искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике. Весной глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания новых патогенов с помощью нейросетей.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Назван лауреат Букеровской премии

    Английский писатель Харрисон получил Букеровской премию

    Назван лауреат Букеровской премии
    @ The Booker Prizes/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Английский писатель Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию по литературе за 2026 год за роман «Конец всего» о постапокалиптической Англии.

    Роман «Конец всего» рассказывает о бродяге, собирающем необычные артефакты на побережье графства Кент в постапокалиптической Англии. Харрисон получил награду в возрасте 81 года и стал старейшим лауреатом Букеровской премии, передает ТАСС.

    «Конец всего» стал 13-м романом Харрисона за его 60-летнюю писательскую карьеру. Произведение объемом 198 страниц было издано независимым лондонским издательством Serpent's Tail. Лауреата объявили на церемонии в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в лондонском Сити.

    В короткий список премии вошли шесть авторов, среди них лауреаты прошлых лет Дуглас Стюарт с романом «Джон, сын Джона» и Марлон Джеймс с книгой «Исчезающие», а также Люк Кеннард, Ребекка Перри и Элизабет Страут.

    Победитель помимо премии получит денежный приз в размере 66,8 тыс. долларов, а его книги обычно привлекают повышенное внимание читателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Нобелевский комитет назвал лауреатом Нобелевской премии по литературе канадскую писательницу Энн Карсон.

    В сентябре организаторы Букеровской премии включили в короткий список шесть авторов.

    В мае роман «Путеводитель по Тайваню» писательницы Ян Шуан-цзы получил Международную Букеровскую премию.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 09:14 • Новости дня
    Розничную продажу вейпов запретили 17 российских регионов

    Законы о запрете продажи вейпов приняли в 17 субъектах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что власти 17 субъектов России приняли решения о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

    Власти 17 субъектов России ввели запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, сообщил Вячеслав Володин.

    По его словам, соответствующие ограничения уже действуют в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях. Аналогичные меры приняты в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Якутии, Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии и Республике Алтай.

    Парламентарий добавил, что еще в 39 регионах ведется работа над разработкой аналогичных законов. Таким образом, свыше 60% субъектов страны пошли по пути введения ограничений на продажу электронных сигарет, при этом эксперты фиксируют снижение количества магазинов с подобной продукцией.

    Володин напомнил, что полномочия по ограничению торговли электронными системами доставки никотина были переданы регионам федеральным законом в июне 2026 года на основании обращений граждан. «Наша задача – сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей», – подчеркнул председатель Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать использование российскими субъектами права на запрет продажи вейпов.

    Также парламентарий призвал регионы изучить практику введения ограничений на розничную торговлю электронными сигаретами.

    Кроме того, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили об обсуждении введения экспериментального запрета на продажу вейпов на региональном уровне.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 15:23 • Новости дня
    Сгенерированный ИИ Достоевский ужаснулся пыточной тюрьме под Киевом

    RT: Сгенерированный ИИ Достоевский осудил жестокость в пыточной под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Сгенерированный искусственным интеллектом русский классик Федор Достоевский в студии RT выразил ужас в связи с сообщениями об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    Ролик с писателем опубликован в Telegram-канале телеканала RT. Сгенерированный нейросетью Федор Достоевский обратился к теме человеческой жестокости на фоне зверств, происходящих под покровительством властей Украины, передает RT.

    «О ужас! Неужели человечество дошло до такой степени уродства? Читаю я эти вести и чувствую, как сердце сжимается от невыносимой боли», – заявил Достоевский.

    Писатель объяснил поведение мучителей тем, что прежде они сами подверглись крайнему унижению, а собственные правители низвели этих людей до состояния животных. По его словам, пережившие лишения люди пытаются ощутить собственное величие, причиняя страдания другим.

    Достоевский назвал превращение жертвы в палача страшным парадоксом. Он отметил, что правители сделали из этих людей чудовищ, которые теперь продолжают дело своих господ, стараясь заглушить собственный стыд чужими слезами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянский журналист Давиде Карбонаро заявил о попытках властей Украины сохранить фасад режима после разоблачения пыточной тюрьмы под Киевом.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах.

    Во вторник политолог Владимир Корнилов назвал похищение людей и пытки системной практикой украинских властей.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    МВД предупредило о рисках кражи личных данных через ChatGPT

    МВД: ChatGPT сохраняет личные данные без согласия пользователей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Накопление персональных данных пользователей в памяти нейросети ChatGPT создает риски идентификации и может использоваться для формирования цифрового досье, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

    «С точки зрения безопасности накопление персональных данных в памяти ChatGPT создает потенциальные риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы. Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье. Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», – заявило ведомство в своем канале в Max.

    В МВД рекомендовали контролировать настройки памяти искусственного интеллекта, не загружать служебные и конфиденциальные документы, обезличивать запросы, а также использовать временные чаты для обсуждения личных вопросов.

    По данным исследования The Algorithmic Self-Portrait, компания OpenAI сохраняла личную информацию, включая реальные имена, адреса, экономический и социальный статус, без согласия пользователей. В 96% случаев данные собирались без одобрения, а у 54% пользователей фиксировались сведения о здоровье и личных убеждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    В июне ведомство сообщило о появлении в ChatGPT ссылок на мошеннические сайты.

    В мае злоумышленники начали создавать фальшивые страницы ведомств для обмана граждан.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Госдуме назвали банкротство единственным способом списания долгов за ЖКХ

    Депутат Свищев назвал банкротство единственным способом списать долги за ЖКХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил, что процедура банкротства является единственным законным механизмом для полного списания долгов за жилищно-коммунальные услуги.

    «Процедура банкротства – единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные», – заявил Свищев. По его словам, задолженности, возникшие до подачи заявления, могут быть аннулированы по решению суда, передает РИА «Новости».

    Парламентарий отметил, что банкротство не освобождает от текущих платежей за свет, воду и тепло. Кроме того, суд может отказать в списании при намеренном уклонении от оплаты. Сама процедура требует расходов на услуги финансового управляющего.

    При долге от 50 до 500 тыс. рублей возможно внесудебное банкротство через МФЦ, а при большей сумме потребуется обращение в арбитражный суд. Депутат также предупредил об опасности попыток переждать трехлетний срок исковой давности, так как в это время начисляются пени и возможно отключение ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее юрист Михаил Лаврухин объяснил механизм проверки начислений за жилищно-коммунальные услуги.

    Также Банк России предложил учитывать долги граждан по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки.

    Кроме того, Верховный суд России запретил включать в платежные поручения за ЖКХ задолженность старше трех лет.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах

    Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.

    Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».

    По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.

    Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.

    В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.

    В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

    Комментарии (2)
    Главное
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Глава Nvidia после скандала потерял 7,4 млрд долларов за полчаса на бирже
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    Белый дом закрыли из-за аварии и драки водителя с Секретной службой
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации