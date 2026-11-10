Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Депутат Тарбаев призвал маркировать дописанные нейросетями тексты классиков
Депутат Тарбаев предложил маркировать дописанные ИИ тексты классиков
Тексты классиков, которые были дописаны нейросетями, необходимо маркировать для того, чтобы читатель мог отличить авторское произведение от сгенерированного, заявил член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев.
«Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное», – приводит его слова ТАСС.
Ранее нейросеть «Сбера» GigaChat совместно со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановили второй том «Мертвых душ». Для создания сюжетной линии и образов героев алгоритм обучался у историков, литераторов и биографов.
Тарбаев назвал этот эксперимент технически показательным кейсом. По его словам, искусственный интеллект уже может работать с большими массивами текстов аккуратно и осмысленно.
Однако парламентарий подчеркнул важность культурной стороны вопроса. «Для старшего поколения классика – это не «незавершенный проект», который нужно «дописать», а живое наследие, у которого есть автор, эпоха и собственный голос», – пояснил он, добавив, что не следует уравнивать «продолжение ИИ» с текстом автора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил маркировать созданные с помощью ИИ произведения, сравнив их с генно-модифицированными продуктами.
Тогда нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том «Мертвых душ».
Также Госдума приняла закон о маркировке сгенерированного контента.