Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
МВД предупредило о ссылках на мошеннические ресурсы в ChatGPT
МВД сообщило о перенаправлении пользователей ChatGPT на сайты для хищения денег
Нейросеть ChatGPT начала перенаправлять пользователей на сайты-двойники закрывшихся брендов со скидками до 80%, специально созданные аферистами для кражи денег и личных данных, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Алгоритмы искусственного интеллекта могут предлагать ссылки на фейковые ресурсы, передает УБК МВД. Исследователи обнаружили выдачу сайтов-двойников по продаже мебели и вещей, копирующих символику закрывшихся брендов.
На таких страницах жертвам обещали скидки до 80%. По мнению специалистов, аферисты применили метод отравления данных. Преступники намеренно распространяли фальшивые отзывы и поддельные сведения для индексации.
Главной целью злоумышленников стало искажение сортировки информации алгоритмами. Сейчас опасные страницы удалены из поисковой выдачи. Эксперты советуют перепроверять полученные ответы на других платформах, поскольку нейросети иногда выдают устаревшие данные.
Ранее в УБК предупредили, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с работой.
МВД России сообщило о схеме обмана с предложениями легкой удаленной работы в мессенджерах.