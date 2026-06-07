Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за сделанный ребенком заказ

Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»

Священники рассказали об отношении к новому модному течению монастырингу

Tекст: Татьяна Косолапова

В настоящее время среди молодежи набирает популярность тренд, известный как «монастыринг». Он заключается в том, что молодые люди временно селятся в монастырях, чтобы пожить по их уставу, а затем публикуют отчеты о своем опыте в соцсетях.

Как правило, такие люди не являются регулярными прихожанами церкви, поэтому их манера путешествовать вызывает споры в Сети.



«Уход в монастырь – это прежде всего смена образа жизни ради молитвы о себе и своих близких. Однако часто за этим стоит не столько глубокая вера, сколько желание испытать себя и проверить свои возможности. Молодежи свойственно искать что-то новое, чего раньше не было, и проверять границы собственных сил. В большинстве случаев вопрос истинной веры при этом снимается, превращаясь в своеобразное упражнение по испытанию себя в способности отказаться от благ общества», – говорит священник, член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе ВЦОиСМИ, писатель Александр Авдюгин.

В качестве примера он приводит один из самых строгих женских монастырей – Шамордино в Калужской области (Казанская Свято-Амвросиевская пустынь). Туда каждую весну набирают девушек, которые пишут прошения, проходят собеседования и готовятся к монашеству. В то же время туда часто приезжают люди из чистого любопытства: они ничего не знают, не понимают и не верят, но ищут там откровений или новых ощущений. Для них это лишь проверка себя и желание совершить «цифровой детокс», пожить месяц без социальных сетей, но потом рассказать о своих «трудовых подвигах».

«Желание отличаться от других – характерная черта молодежи. Это может быть формой социального протеста, а не только культурного поиска. В качестве исторической параллели можно вспомнить движение хиппи, которое также было своего рода монастырингом для тех, кто не принимал правила общества. Многие из них впоследствии действительно уходили в настоящие монастыри, меняя идеологию и образ жизни», – делится Авдюгин.

Движение хиппи, зародившееся в 60-х годах прошлого столетия в Америке как протест против общества потребления и традиционных ценностей, действительно стало для многих молодых людей путем к духовным поискам и к вере. Изначально хиппи стремились уйти от цивилизации, создавали коммуны и искали свободу через отказ от материальных благ, но позже стали обращаться ко Христу, находя в христианстве ту искреннюю любовь, мир и принятие, которых им не хватало.

По словам собеседника, в СССР также наблюдалась такая тенденция. Центрами притяжения становились возрождающиеся монастыри, прежде всего Оптина пустынь (Введенский ставропигиальный мужской монастырь), где будущих священников и монахов крестили прямо в озере неподалеку.

Между тем священник и интернет-миссионер Владислав Береговой отмечает, что «монастыринг» ему искренне симпатичен. Объясняет он это тем, что такой вид путешествия разрушает глупый стереотип, что «вера – только для бабушек».

«Молодежь едет в архаичный музей, а обретает место силы. Едут развлечься, а обретают пространство личной встречи с Богом. И это здорово! Монахи живут молитвой и трудом, а не сном и трапезой. Пусть ребята селятся, работают, снимают, знакомятся с реальной монастырской жизнью, а не иллюзорной», – считает священник.

По его словам, самое главное, чтобы после фотосессии в стенах «временного жилища», «места испытания самого себя» оставалась тишина в сердце. Такой интерес, уверен собеседник, – отличный миссионерский шанс, потому не стоит отталкивать молодежь, а лучше сказать ей: «Входите, Бог вас ждет!».

«Конечно, есть риск превратить все в глянцевый туризм для соцсетей. Приехал, пофоткался, уехал – и никакой встречи с Богом. Но мы же умеем ждать. Семена посеяны. Пусть начинают путь к Богу с лайков. Жизнь – она долгая. Пусть они запомнят, что православие знает и открывает живого Бога. Что монастырь – не закрытый клуб вдовцов или брошенных жен. Это открытые ворота для тех, кто устал от ежедневной фальши и бессмысленности гонки за успехом. Это место силы и духовного роста. Так что пусть едут. И когда на душе станет темно и тоскливо, пусть то, что было трендом, станет точкой опоры и трамплином к счастью», – заключил Береговой.

Напомним, в 2020 году председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выразил мнение, что в сфере туризма и паломнической деятельности необходимо выработать единые методики организации и проведения экскурсий в святые места.