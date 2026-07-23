КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза

КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

«Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

По заявлению КСИР, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

«КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.