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КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза
КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте в Ормузском проливе, один из которых загорелся, а другие быстро повернули прочь.
«Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.
По заявлению КСИР, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.
«КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.
В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.