Рубио: Иран создаст опасный прецедент взиманием платы в Ормузском проливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тегеран пытается установить свои правила без законных оснований, заявил Рубио, передает ТАСС.

«Если мы создадим столь опасный прецедент, это может повториться в других частях света, в том числе в этом регионе», – сказал он.

Рубио добавил, что подобные действия угрожают свободе судоходства. Он подчеркнул, что под ударом может оказаться глобальная экономика и устоявшиеся правила международной торговли, действующие последние 150 лет.

В июне госсекретарь Марко Рубио исключал право любого государства на установление навигационных тарифов в международных водах.

Иранские СМИ указывали, что Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории страны.

В середине июля Иран закрыл Ормузский пролив для транзита судов.