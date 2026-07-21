Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ
Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.
«Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.
Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.