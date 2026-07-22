Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Невинномысске после пожара из-за дрона пять человек обратились к медикам
В ставропольском городе Невинномысск пять человек обратились за медпомощью после возгорания из-за атаки дрона на склад в городе, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – указал Владимиров в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников привела к пожару в складском комплексе на окраине Невинномысска, сообщалось о двух пострадавших.
Из-за атаки БПЛА на склад в Краснодаре пострадали три человека.
Также на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки БПЛА произошел пожар.