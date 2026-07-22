В Невинномысске после пожара из-за дрона пять человек обратились к медикам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – указал Владимиров в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников привела к пожару в складском комплексе на окраине Невинномысска, сообщалось о двух пострадавших.

Из-за атаки БПЛА на склад в Краснодаре пострадали три человека.

Также на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки БПЛА произошел пожар.