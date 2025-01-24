Законопроект о буллинге в школах отправили на доработку

Эксперты ОП нашли недостатки в законопроекте о школьной травле

Tекст: Максим Попов

Законопроект, направленный на борьбу с травлей детей в школах, был рассмотрен на нулевом чтении в Общественной палате, сообщило ТАСС. В ходе обсуждения эксперты выразили мнение, что документ требует серьезной доработки.

Сергей Шувалов, член комиссии ОП по демографии, защите семьи и детей, отметил, что предложенные изменения не способствуют улучшению ситуации с травлей. Он подчеркнул важность профилактики, вовлечения родительских сообществ и НКО, а также сторонней медиации в школах. Также, по его мнению, необходимо пересматривать рейтинги школ и директоров, поскольку часто факты буллинга замалчиваются.

Председатель комиссии Сергей Рыбальченко указал на несуразности в предложениях законопроекта, например, на запрет буллинга как неработающую норму. Он также отметил, что предложение ставить на учет весь класс, где произошла травля, сложно реализуемо и следует сосредоточиться на выявлении зачинщиков и лидеров агрессии.

Ранее сообщалось, что парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей, согласно которому выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы.