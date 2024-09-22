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В Госдуме предложили отправлять школьников на «курс исправления» за травлю
Парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей. Согласно документу, выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы, а образовательные учреждения смогут обращаться за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних.
Как пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона, депутаты предлагают более жесткие меры для пресечения случаев школьной травли. В случае выявления факта буллинга, образовательная организация сможет обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.
Согласно законопроекту, комиссия проведет проверку и, при подтверждении факта травли, с ребенком-агрессором будет проведена профилактическая работа. Кроме того, комиссия сможет назначить буллеру и его родителям обязательное посещение специальных исправительных курсов. Программа «курсов исправления» может включать в себя работу с психологом, участие в волонтерских проектах и другие мероприятия, направленные на коррекцию поведения агрессивного ребенка.
Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева рассказала газете ВЗГЛЯД об идеи ранжирования школ по уровню буллинга.