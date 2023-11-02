Психолог одобрила идею ранжирования школ по уровню буллинга

Психолог Васильева оценила идею ввести в школах Индекс дружелюбия

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предложили ввести в российских школах «Индекс дружелюбия школ», передают РИА «Новости». Подразумевается, что дети будут проходить анонимные опросы, благодаря которым можно будет выявить, не подвергаются ли школьники буллингу. Данные планируется собирать через портал «Госуслуги» или «Моя школа».



«Это очень хорошая идея, потому что действительно проблема буллинга всегда была и остается очень резонансной и острой, причем не только в России, но и во всем мире. Поэтому любые инициативы, да вообще возможность хоть как-то это регулировать, приветствуется», – говорит Васильева.

Она подчеркивает, что с проблемой буллинга сталкиваются дети всех возрастов, но чаще всего ученики средней школы. Причем он может исходить как от сверстников или других школьников, так и от учителей. Например, бывают ситуации, когда педагог не совсем корректно выразился в отношении одного из учеников, после чего это подхватывают одноклассники и «начинаются дразнилки».

«В связи с тем, что это масштабная проблема, опросы следует проводить среди школьников всех возрастов. Но сами анкеты у них должны быть разные, соответствующие возрасту. Как минимум индивидуальные опросы должны быть разработаны для младшей, средней и старшей школы. Причем вопросы должны быть очень конкретными. Не в целом как ребенок оценивает атмосферу в школе, а об отношениях с учителями, одноклассниками и так далее. И их необходимо детально проработать», – считает эксперт.

Проводить такие опросы, по мнению собеседницы, мог бы либо школьный психолог, либо классный руководитель на классном часу. Присутствие взрослого во время проведения опроса необходимо не только для надзора за детьми, но и для того, чтобы если у детей появится какой-то вопрос, им могли это разъяснить. Также педагог или специалист должны перед опросом ввести учеников в курс дела, рассказать, что тест анонимный, расположить детей, чтобы они не боялись.

Более того, для того, чтобы получить результаты честных ответов, необходимо внести в опрос ключевые вопросы сразу в нескольких интерпретациях, уточняет психолог. Кроме того, чтобы результаты можно было бы оценить объективно и предпринять какие-то меры, следует проводить их анонимно, не привязываясь к конкретному ученику, но по каждому классу отдельно.

«Инициатива по введению «Индекса дружелюбия школ» еще и хороша тем, что благодаря ей школы задумаются о проблеме, начнут бороться за этот рейтинг, предпринимать какие-то меры. Опять же, если этот Индекс окажется слишком низким, то необходимо будет провести определенную работу по классу или по отношениям учеников с конкретным учителем. Пути решения зависят от результатов опроса и основной проблемы», – заключила Васильева.

В октябре прошлого года на круглом столе депутаты Госдумы обсудили борьбу с буллингом и киберагрессией среди студентов. По итогу был принят ряд решений, в частности сформированы рекомендации для сотрудников и преподавателей вузов.