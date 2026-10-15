МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками

МВД: Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана несовершеннолетних

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Первоначально главная задача злоумышленников – заставить ребенка выполнить конкретное действие: продиктовать код из смс, отправить геолокацию либо перейти в чат с обещанием игровых подарков. Такие уловки служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы», – сказал Калинин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для первого контакта аферисты используют телефон, онлайн-игры и соцсети.

На следующем этапе злоумышленники представляются сотрудниками МВД и ФСБ, оказывая психологическое давление на ребенка и угрожая ему или родственникам уголовной ответственностью.

После этого под предлогом «спасения» или «доказательства невиновности» от ребенка требуют провести дистанционный обыск, передать ценности курьеру или участвовать в «оперативных мероприятиях», пояснил Калинин.

Ранее в МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

На прошлой неделе ведомство дало родителям советы по защите детей от телефонных мошенников.