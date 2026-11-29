Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 281 украинский беспилотник

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всего в период с 09:00 28 ноября до 09:00 29 ноября сбит 281 вражеский беспилотник различного типа. 64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн в «Максе».

Губернатор добавил, что в результате атак погибших и пострадавших нет.

В Рыльском районе повреждены по два автомобиля и частных дома, а также хозяйственная постройка. В Хомутовском районе повреждена кровля дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.

В пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области.

В четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области.