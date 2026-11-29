На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Над Курской областью за сутки сбили 281 украинский беспилотник
Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 281 украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 281 украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 28 ноября до 09:00 29 ноября сбит 281 вражеский беспилотник различного типа. 64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал Хинштейн в «Максе».
Губернатор добавил, что в результате атак погибших и пострадавших нет.
В Рыльском районе повреждены по два автомобиля и частных дома, а также хозяйственная постройка. В Хомутовском районе повреждена кровля дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.
В пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области.
В четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области.