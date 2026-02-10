Волонтеры передали тысячи продуктовых наборов жителям новых регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Очередная смена гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта и «Газпром профсоюза» завершилась в новых регионах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этот раз в работе приняли участие 70 волонтёров из Крыма, Ростовской и Курской областей, а также сотрудники дочерних обществ ПАО «Газпром» со всей страны. Волонтёры продолжили оказывать поддержку жителям освобождённых территорий и участникам спецоперации на Украине.

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко отметил: «Народный фронт работает в новых регионах и освобождённых городах не первый год, и мы хорошо знаем, как жители ждали возвращения домой, в Россию, и как для них важна поддержка. Особенно ценно, что на гуманитарные миссии приезжают ребята даже из самых удалённых регионов – например, из Якутии. Они оставляют свои дела и семьи и едут туда, где помощь действительно нужна. Для нас также важно партнёрство с крупными корпорациями. «Газпром» – надёжный товарищ, на которого можно положиться: люди берут отпуска и едут помогать. Это дорогого стоит и даёт уверенность, что мы всё делаем правильно и не остаёмся одни в этой работе».

Волонтёры работали на складах, фасовали и сортировали гуманитарную помощь, подготовили к передаче тысячи продуктовых наборов, медикаменты, одежду и обувь. Кроме того, они укомплектовали 40 автомобилей для военных. Особое внимание уделялось восстановлению инфраструктуры: в Донецкой Народной Республике добровольцы помогали разбирать завалы в монастыре села Никольского, участвовали в расчистке помещений и вывозе мусора, а также обеспечивали дровами жителей прифронтовых районов.

В Луганской Народной Республике миссия помогала в Лисичанске: волонтёры реорганизовали архив администрации, участвовали в восстановлении Белогорской Богоявленской обители и оказывали адресную помощь 16 семьям. Добровольцы убирали территории, доставляли дрова и воду, выполняли мелкий бытовой ремонт, утепляли оконные и дверные проёмы.

В завершение миссии участники посетили памятные места, в том числе мемориальный комплекс «Саур-Могила» и Аллею славы героев СВО. В прошлом году Молодёжка Народного фронта провела 24 гуманитарные миссии и 136 выездов с адресной помощью в приграничных областях и на освобождённых территориях.