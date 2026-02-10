WSJ сообщила о планах Цукерберга переехать в бункер миллиардеров

Tекст: Денис Тельманов

Основатель Meta* (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг намерен поселиться на острове Индиан-Крик во Флориде, передает The Wall Street Journal. По данным издания, вместе с женой Присциллой Чан он приобретает недавно построенный особняк на набережной этого острова, который в прессе называют «бункером для миллиардеров».

Особняк продает компания, связанная с основателем Jersey Mike's Subs Питером Канкро.

Агентство Bloomberg также подтверждает эти планы, ссылаясь на свои источники.

Индиан-Крик в Майами уже давно считается местом жительства для самых состоятельных людей, таких как Джаред Кушнер и Иванка Трамп, а также владелец Amazon Джефф Безос, отмечается в публикации.

По информации Bloomberg, решение миллиардера связано с обсуждением в Калифорнии однократного налога на богатство, что стало причиной переезда ряда инвесторов, включая Питера Тиля. В Майами подоходный налог равен нулю, пишет Газета.Ru.

Состояние Цукерберга Forbes оценивает примерно в 246 млрд долларов. Он уже владеет недвижимостью в Калифорнии, на Гавайях и в Вашингтоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram обнародовал архивную переписку главы Meta, где тот называет пользователей «тупицами» за передачу личных данных.

Илон Маск опубликовал старый мем** с Марком Цукербергом после сообщения о проверке Meta.

Федеральная торговая комиссия США проиграла суд против Meta по делу о монополии на рынке социальных сетей.