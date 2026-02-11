Tекст: Вера Басилая

Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой «коалиции желающих» пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.