При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Иран согласился вместе с Кувейтом расследовать атаку беспилотников
МИД Ирана заявил о готовности к совместному расследованию атаки дронов на Кувейт
Тегеран готов к совместному с Кувейтом расследованию атаки беспилотников на эмират, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Глава МИД нашей страны выразил сожаление по поводу человеческих жертв и ущерба от инцидента, заявив о готовности Ирана к совместному расследованию с кувейтской стороной для точного изучения различных аспектов происшествия и выявления источников и причастных к инциденту», – передает РИА «Новости» сообщение из Telegram-канала Аракчи.
Соответствующее заявление министр сделал во время телефонного разговора со своим кувейтским коллегой Джаррахом Джабиром аль-Ахмедом ас-Сабахом. Аракчи также отверг причастность Ирана к атаке на эмират.
Кроме того, иранский министр созвонился с главой МИД Италии Антонио Таяни. Он выразил соболезнования в связи с гибелью двух итальянских граждан и заявил о готовности к взаимодействию с Римом для выяснения обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отверг обвинения в атаке на Кувейт.
Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о гибели двух итальянских технических специалистов при ударе беспилотников по военным объектам в Кувейте.