Более 20 человек пострадали при пожаре в здании оператора связи Telecom Egypt

Tекст: Ирма Каплан

В заявлении местного Минздрава сообщалось, что 14 пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, передает Associated Press (AP).

Очевидец сообщил новостной телекомпании Cairo 24, что двое спасателей получили ожоги рук.

Пожар начался на седьмом этаже десятиэтажного Ramses Central компании Telecom Egypt в Каире. Огонь вспыхнул в помещении с оборудованием Telecom Egypt и привел к временному перебою в предоставлении телекоммуникационных услуг. Ожидается, что телекоммуникационные услуги будут восстановлены в течение нескольких часов.

Пожар произошел в нескольких километрах от того места, где в результате смертельного пожара на железнодорожной станции в 2019 году погибли по меньшей мере 25 человек и еще по меньшей мере 45 получили ранения после столкновения, вызвавшего мощный взрыв.

Позднее Министерство здравоохранения уточнило, что число пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего, 7 июля 2025 года, в здании Ramses Central в центре Каира, достигло 21 человека, погибших нет, пишет портал Al-Youm as-Sabia.

Как писала 5 июля газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пальма-де-Майорки самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за пожара на борту, после чего медицинская помощь понадобилась 18 пассажирам.