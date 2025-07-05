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    Внуки нацистов пришли к власти в Европе
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    Spectator: США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    В Раде заявили об исчерпании ресурса средств ПВО в Киеве
    CNN: Путин поставил Трампа в тупик
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова в Москве
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    5 июля 2025, 12:26 • Новости дня

    На Майорке вспыхнул пожар на борту самолета Ryanair

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Пальма-де-Майорки самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за пожара на борту, после чего медицинская помощь понадобилась 18 пассажирам.

    По меньшей мере 18 человек пострадали при пожаре на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, передает ТАСС. Инцидент произошел около часа ночи по местному времени, когда самолет приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки. Экипаж сообщил о возгорании на борту, после чего началась экстренная эвакуация пассажиров.

    Медицинская помощь понадобилась 18 пассажирам, большинство из которых получили травмы во время эвакуации через аварийные выходы, расположенные на крыльях судна. Шестеро пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выживший в авиакатастрофе на территории Индии рассказал о том, как ему удалось спастись. На учениях в США истребитель Южной Кореи загорелся во время выполнения тренировочного полета. В США у одного из самолетов загорелся двигатель из-за попавшего в него кролика.


    4 июля 2025, 19:04 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова лишили гражданства России

    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
    @ aznovost

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер азербайджанской общины Московской области Эльшан Ибрагимов лишен гражданства России, он вскоре намерен уехать из страны.

    Решение о лишении гражданства было принято 18 июня в связи с «совершением действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», сказал источник РБК.

    После этого с сайта Общественной палаты Московской области удалили информацию о его членстве в консультативном совете по делам национально-культурных автономий региона. По словам Ибрагимова, он теперь намерен покинуть Россию.

    Эльшан Ибрагимов проживал в Подмосковье с 1997 года, а в 2018 году возглавил национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области.

    Ранее СМИ писали, что в Москве правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский. Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России.

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    4 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи

    Родившийся в СССР нобелевский лауреат Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов

    Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи
    @ Friedrun Reinhold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Физик Андрей Гейм сообщил о лишении гражданства Нидерландов из-за получения британского паспорта и статуса рыцаря.

    Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, которое он приобрел в 1990-е годы после отъезда из СССР, передает «Газета.ру» со ссылкой на публикацию The New York Times и письмо самого ученого.

    Причиной такого решения стало наличие у Гейма британского гражданства, что не допускается нидерландским законодательством из-за запрета на двойное гражданство.

    В своем письме Гейм отметил: «Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу». При этом он назвал решение властей страны «печальным и странным».

    Гейм рассказал, что почти 30 лет назад получил британское гражданство, чтобы принять рыцарское звание, но не был предупрежден о возможных последствиях для его нидерландского паспорта. Недавно власти Нидерландов потребовали сдать его паспорт в посольство в Лондоне, иначе ученый мог бы столкнуться с мерами со стороны Интерпола. Гейм признался, что поступил бы иначе, если бы был осведомлен о рисках.

    Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил среднюю школу в Нальчике, после чего с отличием завершил обучение в Московском физико-техническом институте. В 1990 году, получив стипендию от Королевского общества Великобритании, он уехал из Советского Союза. Примерно тогда же он стал гражданином Нидерландов, а позднее получил и британское подданство. В разные периоды своей карьеры Гейм занимал научные должности в университетах Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании и Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью ученого должно быть признание на родине.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Установлена личность подорвавшей экс-главу Луганска женщины
    Установлена личность подорвавшей экс-главу Луганска женщины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительно установлено, что экс-главу Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя жительница Луганской народной республики по имени Алена, сообщили в оперативных службах республики.

    Женщина погибла на месте взрыва, у нее остались двое детей, передает ТАСС.

    По предварительной информации, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины и было приведено в действие дистанционно. В оперативных службах отметили, что исполнительницу могли использовать втемную, она, вероятно, не знала о готовящемся взрыве.

    «Взрывное устройство у женщины находилось в рюкзаке. Оно сдетонировало, предварительно, дистанционно. Скорее всего, она не знала, что ее подорвут при покушении на Пилавова, и ее использовали втемную. Известно, что за несколько минут до взрыва она говорила с кем-то по телефону», – сообщил собеседник агентства.

    Панихида и прощание с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым состоится 5 июля в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» с 10.00 до 12.00 мск, говорится в Telegram-канале правительства региона.

    Напомним, в результате мощного взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города, ранены еще три человека. Следователи установили, что причиной взрыва в центре Луганска, унесшего жизнь Пилавова, стало преступление террористического характера.

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

    Комментарии (11)
    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

    Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не смог добиться прогресса в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах. Глава Белого дома поостыл в своей идее «мира на Украине», сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил недовольство положением дел при урегулировании на Украине.

    «Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские «ястребы» и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

    При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

    «Пауза в передаче вооружения свидетельствует – ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

    «Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что «ястребы» попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

    «Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

    Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

    Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

    Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

    Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

    По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

    «Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

    Вместе с тем контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    4 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    В Госдуме спрогнозировали возможный уход Twitch с российского рынка

    Tекст: Евгения Караваева

    После ограничения качества видеотрансляций для российских пользователей платформа Twitch может полностью покинуть российский рынок, повторив сценарий ухода из Южной Кореи.

    Платформа Twitch может самостоятельно покинуть российский рынок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает ТАСС.

    «Я думаю, что южнокорейский сценарий рано или поздно будет реализован, и каким-то образом подталкивать Twitch к скорейшему уходу необходимости нет», – обозначил свою позицию депутат.

    В конце июня Twitch ограничила максимальное качество видеотрансляций для российских пользователей до разрешения 720p при 60 кадрах в секунду. Горелкин напомнил, что аналогичные ограничения ранее были введены в Южной Корее, где впоследствии платформа полностью прекратила работу.

    По мнению депутата, уход Twitch создаст возможности для российских альтернатив и появления новых игроков на рынке стриминговых платформ. Он отметил, что создать стриминговую платформу проще, чем аналог YouTube, где важнейшим активом остается контентная база.

    Горелкин подчеркнул, что государству следует обеспечить экономические и правовые условия для развития отечественных сервисов, включая интеграцию российских платежных систем и соблюдение закона стримерами. Однако парламентарий выразил сомнения в необходимости создания единого «национального стриминга» по аналогии с мессенджером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России и странах Европы произошли сбои в работе сервисов Google и Twitch. А Павел Дуров опроверг слухи о возможном уходе Telegram с российского рынка.

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    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

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    4 июля 2025, 19:42 • Новости дня
    Алиев рассказал о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах
    Алиев рассказал о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах
    @ Григорий Печорин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

    По его словам, на освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек, передает ТАСС. Алиев отметил, что программа «Великое возвращение» продолжается, и правительство намерено и дальше обеспечивать возвращение соотечественников.

    Глава государства также сообщил, что специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов. В состав комиссии входят представители государственных структур и иностранные эксперты.

    Президент подчеркнул важность защиты прав азербайджанцев, депортированных из Армении, отметив, что этот вопрос остается одной из ключевых задач для властей страны.

    Ранее Алиев предложил России вложить инвестиции для восстановления Карабаха.

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    4 июля 2025, 18:56 • Новости дня
    В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик
    В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В Петербурге хотят узаконить и взять под охрану местные слова вроде «шаверма» и «поребрик», закрепив их в официальных городских документах и рекомендациях для бизнеса.

    Инициатива по созданию словаря уникальных петербургских слов принадлежит депутату законодательного собрания Алексею Цивилеву, сообщает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что такие выражения, как «пышка», «парадная», «поребрик», «шаверма» и «булка», составляют значимую часть культурной идентичности города. Цивилев пояснил, что идея появилась на фоне ужесточения контроля за иностранными словами в рекламе и желания сохранить местный языковой колорит.

    По словам Цивилева, замена привычных петербургских терминов на общероссийские может привести к утрате языкового разнообразия: «Их вытеснение или замена на варианты шаурма, бордюр, пончик или подъезд приведет к уничтожению языкового разнообразия и утрате местного колорита». Он считает, что эти термины отражают особенности Петербурга и должны сохраняться.

    Парламентарий направил соответствующее обращение вице-губернатору Борису Пиотровскому. В числе предложений – закрепление петербургизмов в официальных документах, табличках, вывесках и создание рекомендаций для предпринимателей.

    Цивилев напомнил о положительном опыте составления списка городских объектов, которые нельзя перепрофилировать, например, Дом книги, знаменитая кафе-пышечная или клуб «Камчатка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВЦИОМ провел опрос о восприятии россиянами изменения ударения в слове «звонит». Госдума приняла закон, запрещающий использовать англицизмы на вывесках и в названиях жилых комплексов. Член СПЧ сравнил перечни запрещенных для детей имен в России и европейских странах.



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