Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении

Tекст: Валерия Городецкая

Кумар, рассказал о своем спасении телеканалу DD News, передает ТАСС. Он отметил, что не понимает, как остался в живых, и что его спасение называют чудом, поскольку все остальные пассажиры и члены экипажа погибли.

Кумар сообщил, что занимал место 11A возле аварийного выхода, и описал, как после взлета самолет «застрял» в воздухе, а затем врезался в здание. «Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», – рассказал он.

По словам Кумара, его левая рука была обожжена в пожаре после аварии, а люди рядом с ним погибли на его глазах. Он увидел аварийный выход и решил попытаться выбраться, после чего ему удалось спастись.

Напомним, число жертв авиакатастрофы пассажирского Boeing 787 Dreamliner на западе Индии превысило 310, среди погибших есть находившиеся на земле. В результате катастрофы один человек остался в живых.

В сети появилась запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.