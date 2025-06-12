Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Полиция Индии сообщила об одном выжившем в авиакатастрофе Air India
В результате катастрофы самолета компании Air India на западе Индии один человек остался в живых, сообщило агентство ANI.
Агентство ANI со ссылкой на полицию пишет, что на месте крушения лайнера обнаружен один выживший, передает ТАСС.
Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, на борту находились 242 человека, все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.
Агентство Reuters писало, что на месте авиакатастрофы Air India обнаружены тела 204 погибших.