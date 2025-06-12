AP: Полиция Индии сообщила о гибели всех пассажиров упавшего самолета

Tекст: Валерия Городецкая

Он добавил, что самолет рухнул в районе, где расположены жилые дома и офисы, поэтому среди погибших могли быть и местные жители, пишет AP, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.

СМИ сообщали, что в катастрофе погибли по меньшей мере 133 человека.

Президент России Владимир Путин передал слова поддержки индийским властям и семьям погибших после трагедии с пассажирским авиалайнером.