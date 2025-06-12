Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.4 комментария
Полиция Индии сообщила о гибели всех пассажиров упавшего самолета
AP: Полиция Индии сообщила о гибели всех пассажиров упавшего самолета
На борту разбившегося воздушного судна авиакомпании Air India находились 242 человека, все они, по предварительным данным, погибли, сообщил представитель полиции Индии, пишет The Associated Press.
Он добавил, что самолет рухнул в районе, где расположены жилые дома и офисы, поэтому среди погибших могли быть и местные жители, пишет AP, передает ТАСС.
Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.
СМИ сообщали, что в катастрофе погибли по меньшей мере 133 человека.
Президент России Владимир Путин передал слова поддержки индийским властям и семьям погибших после трагедии с пассажирским авиалайнером.