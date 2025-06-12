  • Новость часаПутин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    Стало известно об отставке посла США в России
    Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей
    Минобороны: Украина не готова к ежедневному обмену пленными
    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения» в России
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    12 июня 2025, 15:30 • Новости дня

    Полиция Индии сообщила о гибели всех пассажиров упавшего самолета

    AP: Полиция Индии сообщила о гибели всех пассажиров упавшего самолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    На борту разбившегося воздушного судна авиакомпании Air India находились 242 человека, все они, по предварительным данным, погибли, сообщил представитель полиции Индии, пишет The Associated Press.

    Он добавил, что самолет рухнул в районе, где расположены жилые дома и офисы, поэтому среди погибших могли быть и местные жители, пишет AP, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг в Индии самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.

    СМИ сообщали, что в катастрофе погибли по меньшей мере 133 человека.

    Президент России Владимир Путин передал слова поддержки индийским властям и семьям погибших после трагедии с пассажирским авиалайнером.

    11 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.

    Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.

    По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.

    Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

    Комментарии (40)
    11 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    США подтвердили участие в «Интервидении»

    Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»

    США подтвердили участие в «Интервидении»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.

    Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».

    Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.

    Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

    Комментарии (18)
    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения»

    Организаторы «Интервидения» сообщили об участии в песенном конкурсе 20 стран

    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения»
    @ wikipedia.org(CC0)

    Tекст: Антон Антонов

    В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай, сообщили организаторы проекта.

    На «Интервидении» также выступят исполнители из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египета, Индии, Казахстана, Катара, Колумбии. Кроме того, на конкурсе будут представлены Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Американские исполнители впервые примут участие в конкурсе.


    Комментарии (17)
    11 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений заявил, что необходимо в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск.

    Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений заявил о необходимости кратного увеличения боевых возможностей сухопутных войск в максимально сжатые сроки, следует из сообщения на сайте Кремля. Он отметил, что сухопутные войска продолжают оставаться «доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности».

    «Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать долгосрочную программу развития систем вооружений.

    Комментарии (6)
    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

    Комментарии (5)
    11 июня 2025, 18:59 • Новости дня
    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД

    Перевернувшийся грузовик с дорогим алкоголем создал пробку длиной четыре километра

    Фура с «Аперолем» перевернулась и перекрыла трассу на ЦКАД
    @ newsbalashiharu

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение на ЦКАД оказалось затруднено после того, как перевернувшийся грузовик с напитками заблокировал обе полосы трассы в Наро-Фоминском округе.

    Авария с участием фуры, груженной «Аперолем», произошла на ЦКАД в Наро-Фоминском округе, сообщает РИАМО. По словам очевидцев, после опрокидывания грузовика бутылки оказались разбросаны по всей проезжей части, из-за чего движение в обе стороны оказалось парализовано.

    Машины вынуждены объезжать место происшествия по обочине, так как обе основные полосы остаются занятыми фурой и разбросанным грузом. На месте работают дорожные службы, занимающиеся расчисткой трассы.

    Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора после происшествия достигла почти четырех километров. О пострадавших пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-113 ЦКАД в Истре столкнулись четыре автомобиля, в результате погиб один водитель и еще один получил травмы.

    В Москве автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы», заблокировав вход на Кутузовском проспекте из-за того, что водитель уснул за рулем.

    В Красноармейском районе Саратовской области два легковых автомобиля и фура столкнулись, после чего произошло возгорание и погибли четыре человека.

    Комментарии (4)
    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

    Комментарии (21)
    12 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Американское дипломатическое представительство в Москве сообщило о скором завершении миссии посла США Линн Трейси. В Telegram-канале посольства опубликовано приглашение на специальный прямой эфир, который пройдет 13 июня в 18.30 по московскому времени.

    Во время трансляции зрителям предложено попрощаться с Линн Трейси, завершающей свою работу на посту главы американской дипмиссии.

    В сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

    Комментарии (7)
    11 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    Производитель объяснил наличие ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская»
    Производитель объяснил наличие ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская» могло появиться из-за остатков на производственном оборудовании или соседства с другими продуктами, заявил производитель продукта Сочинский мясокомбинат.

    Название продукта используется в маркетинговых целях и не гарантирует отсутствие свинины, следы ДНК свиньи могли остаться на оборудовании или попасть в продукт из-за несоблюдения товарного соседства на полках, заявили на мясокомбинате, передает РИА «Новости».

    Россельхознадзор сообщил, что в составе продукции было обнаружено незаявленное сырье, что может свидетельствовать о попытке снизить себестоимость при производстве. Ведомство также отметило, что вареная колбаса, согласно маркировке, должна содержать только мясо птицы.

    В рамках лабораторного контроля Россельхознадзор будет проверять документацию, забирать образцы различных партий продукции для исследований и проводить осмотр предприятия. Представители мясокомбината уточнили, что, если ДНК свиньи вновь будет обнаружено в продукции, экспорт с завода будет приостановлен.

    Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружила ДНК свиньи в пробах вареной колбасы «Молочная мусульманская» от АО «Сочинский мясокомбинат».

    В 2023 году ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области.

    Комментарии (22)
    11 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько украинских городов или регионов.

    На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

    Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

    Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

    Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

    В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Комментарии (25)
    11 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    @ adm_novouzensk_64

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов, сообщили в администрации Новоузенского района, откуда родом чиновник.

    Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что Беликов был человеком долга и чести, он посвятил себя служению России и ее народу, передает ТАСС.

    «Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», – добавил он.

    В администрации района пояснили, что Беликов погиб у населенного пункта Марковский в ЛНР в ходе выполнения боевой задачи.

    В 2008 году Беликов был на посту министра регионального развития области, в 2009-м занимал должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.

    В феврале министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

    Комментарии (9)
    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

    Комментарии (0)
    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Комментарии (15)
    12 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    На рухнувшем в Индии самолете летели 242 пассажира
    На рухнувшем в Индии самолете летели 242 пассажира
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщение о крушении лайнера авиакомпании Air India на западе Индии соответствует действительности, сообщили в полиции страны.

    На борту самолета находилось 242 пассажира, он направлялся в Лондон, сообщили в полиции, передает ТАСС.

    Между тем в Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет упал сразу после взлета.

    В самой Air India сообщили, что это был рейс Al 171, пунктом назначения был указан лондонский аэропорт Гатвик.

    Ранее сообщалось, что что самолет упал рядом с аэропортом.

    Комментарии (8)
    11 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовики с армянским коньяком уже более полутора месяцев не могут проехать через грузинскую границу из-за придирок таможни, сообщают армянские СМИ.

    Грузовики с коньяком из Армении долгое время стоят на территории Грузии, сообщает News.am. Проблема сохраняется уже свыше полутора месяцев, несмотря на обещания армянских властей решить вопрос в кратчайшие сроки.

    Водители рассказывают, что их вынуждают переходить из одной комнаты в другую на терминале, никто не предоставляет четких разъяснений.

    Один из водителей в прямом эфире заявил: «Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас гоняют из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит».

    По информации водителей, армянские машины сталкиваются с затягиванием экспертизы, их просят ждать неопределенное время, в то время как турецкие грузовики проходят быстрее. Некоторые отмечают, что армянские машины выгоняют с территории, а для турецких делают исключения.

    Производители коньяка отмечают, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» их продукция регулярно подвергается спонтанным лабораторным проверкам, что влечет огромные задержки и финансовые потери.

    Министр экономики Армении Геворк Папоян ранее пообещал лично отправиться в Тбилиси для решения проблемы, однако по истечении нескольких недель визит так и не состоялся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентская фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении и предложила на пост главы правительства мэра Масиса.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета. Никол Пашинян в ходе лекции в Ереванском госуниверситете заявил, что проигранная война с Азербайджаном позволила приобрести более суверенное, независимое и самостоятельное государство.

    Комментарии (20)
    Главное
    В Сети появилось видео крушения самолета в Индии
    США пересмотрят участие в альянсе с Британией
    Акции Boeing резко снизились на фоне крушения самолета в Индии
    Сырского обвинили в запрете строить укрепления в Днепропетровской области
    Актера Михаила Ефремова внесли на украинский сайт «Миротворец»
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации