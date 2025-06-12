В Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту

Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область

Tекст: Мария Иванова

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданке Дании Аннабель Йоргенсен, которую признали виновной в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС. Суд назначил ей 26 лет колонии общего режима и штраф. Также с нее взыскано 626 729 рублей, которые, по данным следствия, она получила в качестве вознаграждения за участие в наемничестве.

В постановлении суда подчеркивается: «Суд признал Аннабель Йоргенсен виновной в совершении ряда преступлений и постановил приговорить к 26 годам колонии общего режима заочно, а также к штрафу в размере 1 млн 700 тыс. рублей». Прокурор настаивал на еще более строгом наказании – 30 лет колонии и штраф 2,5 млн рублей за участие в нападении на Курскую область в составе подразделений ВСУ.

Следствие установило, что Йоргенсен входила в батальон территориальной обороны Украины «Арей». По версии обвинения, 15 ноября 2023 года она с группой иностранных наемников незаконно пересекла границу России в Суджанском районе Курской области. Затем участвовала в нападении на сотрудников ФСБ, военнослужащих Минобороны России и местных жителей, а также в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже.

Первое слушание по делу прошло 9 июня, тогда был частично закрыт судебный процесс по ходатайству государственного обвинителя. Йоргенсен признали виновной по нескольким статьям УК РФ – незаконное ношение оружия, незаконное пересечение границы с применением насилия, участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника, контрабанда боеприпасов и террористический акт. Сейчас Йоргенсен объявлена в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель гособвинения запросил 30 лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн рублей для наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен.

Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область.