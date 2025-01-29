Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
В Южном Судане при крушении самолета погибли 18 человек
В Южном Судане небольшой пассажирский самолет потерпел крушение, в результате которого погибли 18 человек, сообщает принадлежащее миссии ООН в стране радио Miraya.
Известно, что небольшой пассажирский самолет разбился в Южном Судане, передает ТАСС.
На борту находился 21 человек, включая экипаж. При крушении погибли 18 человек, троим удалось выжить. Катастрофа произошла недалеко от нефтяного месторождения Юнити.
Самолет упал при попытке взлета. Причины произошедшего пока неизвестны.
Накануне пассажирский самолет компании Air Busan, направлявшийся в Гонконг, загорелся в аэропорту Пусана.
До этого в бразильском штате Сан-Паулу бизнес-джет Cessna 525 CitationJet выехал за пределы ВПП и загорелся на пляже, пилот погиб.
В декабре пассажирский самолет Air Canada, следовавший из Сент-Джонса, совершил жесткую посадку в Галифаксе из-за неисправности шасси, что вызвало частичное возгорание.